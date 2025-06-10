Kemalvendi: Karar tasarısının onaylanması hâlinde, İran Ajans ile iş birliğini gözden geçirecek

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü ve Uluslararası, Hukuki ve Meclis İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na yaptığı açıklamada, üç Avrupa ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti aleyhine olası bir karar tasarısına karşı İran’ın tepkisine ilişkin “Geçmiş deneyimlerde olduğu gibi İran mutlaka uygun bir karşılık verecektir. Bu tepki, onların tutumuna bağlıdır. Ancak bu sefer sadece üç Avrupa ülkesine karşı değil, aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na karşı da bir tutumumuz olacak. Çünkü Tahran, Ajansla en üst düzeyde iş birliği yapmıştır ve bu kurum İran’ın iş birliğini takdir etmelidir.” açıklamasında bulundu.



Kemalvendi, İran’ın iş birliğini azaltmak istemesi durumunda Ajans’ın görevlerini yerine getiremeyeceğini belirterek “Ajansla yükümlülüklerimizin ötesinde iş birliği yaptık. Eğer bu takdir edilmezse, doğal olarak bu iş birliğini normal seviyeye çekeceğiz.” ifadelerini kullandı.

