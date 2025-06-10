İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü ve Uluslararası, Hukuki ve Meclis İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na yaptığı açıklamada, üç Avrupa ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti aleyhine olası bir karar tasarısına karşı İran’ın tepkisine ilişkin “Geçmiş deneyimlerde olduğu gibi İran mutlaka uygun bir karşılık verecektir. Bu tepki, onların tutumuna bağlıdır. Ancak bu sefer sadece üç Avrupa ülkesine karşı değil, aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na karşı da bir tutumumuz olacak. Çünkü Tahran, Ajansla en üst düzeyde iş birliği yapmıştır ve bu kurum İran’ın iş birliğini takdir etmelidir.” açıklamasında bulundu.
Kemalvendi, İran’ın iş birliğini azaltmak istemesi durumunda Ajans’ın görevlerini yerine getiremeyeceğini belirterek “Ajansla yükümlülüklerimizin ötesinde iş birliği yaptık. Eğer bu takdir edilmezse, doğal olarak bu iş birliğini normal seviyeye çekeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Kemalvendi: Karar tasarısının onaylanması hâlinde, İran Ajans ile iş birliğini gözden geçirecek
Tahran, İRNA – İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, İran aleyhine bir karar tasarısının çıkarılması durumunda, hem üç Avrupa ülkesine hem de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) karşı tutum sergileyeceklerini vurgulayarak “Ajansla yükümlülüklerimizin ötesinde iş birliği yaptık. Eğer bu iş birliği takdir edilmezse, doğal olarak iş birliğimizi normal seviyeye çekeceğiz” dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü ve Uluslararası, Hukuki ve Meclis İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na yaptığı açıklamada, üç Avrupa ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti aleyhine olası bir karar tasarısına karşı İran’ın tepkisine ilişkin “Geçmiş deneyimlerde olduğu gibi İran mutlaka uygun bir karşılık verecektir. Bu tepki, onların tutumuna bağlıdır. Ancak bu sefer sadece üç Avrupa ülkesine karşı değil, aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na karşı da bir tutumumuz olacak. Çünkü Tahran, Ajansla en üst düzeyde iş birliği yapmıştır ve bu kurum İran’ın iş birliğini takdir etmelidir.” açıklamasında bulundu.
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