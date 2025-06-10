İran-ABD dolaylı görüşmelerinin yeni turu Pazar Günü Maskat’ta yapılacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, gazetecilerin İran-Amerika arasındaki bir sonraki dolaylı görüşmelere ilişkin sorularını yanıtlayarak, yapılan istişareler doğrultusunda bir sonraki dolaylı müzakerelerin önümüzdeki pazar günü Maskat’ta planlandığını açıkladı.



Bekaî ayrıca Dışişleri Bakanı’nın Norveç’e yapacağı ziyaret hakkında da Seyyid Abbas Irakçi'nin bu hafta düzenlenecek olan Oslo Forumu’nun 22. toplantısına katılmak üzere Norveç’e gideceği bilgisini payl