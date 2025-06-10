Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, gazetecilerin İran-Amerika arasındaki bir sonraki dolaylı görüşmelere ilişkin sorularını yanıtlayarak, yapılan istişareler doğrultusunda bir sonraki dolaylı müzakerelerin önümüzdeki pazar günü Maskat’ta planlandığını açıkladı.
Bekaî ayrıca Dışişleri Bakanı’nın Norveç’e yapacağı ziyaret hakkında da Seyyid Abbas Irakçi'nin bu hafta düzenlenecek olan Oslo Forumu’nun 22. toplantısına katılmak üzere Norveç’e gideceği bilgisini payl
İran-ABD dolaylı görüşmelerinin yeni turu Pazar Günü Maskat’ta yapılacak
10 Haz 2025 09:52
News ID: 85857250
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran ile Amerika arasındaki bir sonraki dolaylı görüşmenin zamanı ve yerinin belirlendiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, gazetecilerin İran-Amerika arasındaki bir sonraki dolaylı görüşmelere ilişkin sorularını yanıtlayarak, yapılan istişareler doğrultusunda bir sonraki dolaylı müzakerelerin önümüzdeki pazar günü Maskat’ta planlandığını açıkladı.
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