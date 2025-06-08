8 Haz 2025 18:26
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News ID: 85855815
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ABD Ulusal Muhafız güçleri Los Angeles’a girdi + görüntü

8 Haz 2025 18:26
News ID: 85855815
ABD Ulusal Muhafız güçleri Los Angeles’a girdi + görüntü

Tahran, İRNA - ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce, göçmenlik politikalarına karşı çıkan protestocularla federal görevliler arasındaki çatışmaların ortasında Ulusal Muhafızların konuşlandırılması emrini vermesinin ardından "Kaliforniya Ulusal Muhafızları" bugün yerel saatle sabaha karşı 04.00 civarında Los Angeles şehir merkezine girdi.

ABC News’in internet sitesi, "Kaliforniya Ulusal Muhafız" güçlerine ait bazı araçların, "Belediye Binası"nın (City Hall) yakınında yer alan "Adalet Salonu" (Hall of Justice) binasının önünde durduğunu bildirdi.

Donald Trump, dün polis baskınları ve göçmenlik yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların ikinci gününde, göstericilere karşı koymak amacıyla 2.000 Ulusal Muhafız personelinin gönderileceğini duyurdu.

Ancak Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, ABD Başkanı'nın Ulusal Muhafızları gönderme kararını “tamamen gereksiz” olarak nitelendirerek bu adımın gerilimi daha da artırdığını söyledi.

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