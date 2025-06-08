ABD Ulusal Muhafız güçleri Los Angeles’a girdi + görüntü

ABC News’in internet sitesi, "Kaliforniya Ulusal Muhafız" güçlerine ait bazı araçların, "Belediye Binası"nın (City Hall) yakınında yer alan "Adalet Salonu" (Hall of Justice) binasının önünde durduğunu bildirdi.

Donald Trump, dün polis baskınları ve göçmenlik yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların ikinci gününde, göstericilere karşı koymak amacıyla 2.000 Ulusal Muhafız personelinin gönderileceğini duyurdu.

Ancak Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, ABD Başkanı'nın Ulusal Muhafızları gönderme kararını “tamamen gereksiz” olarak nitelendirerek bu adımın gerilimi daha da artırdığını söyledi.