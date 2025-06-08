İran, tıbbi cihaz ihracatını 60 ülkeye taşıdı

Bu açıklamalar, Tahran’da düzenlenen 26. Uluslararası Tıbbi Cihazlar, Diş Hekimliği, İlaç ve Laboratuvar Ekipmanları Fuarı – İran Health 2025'in açılış töreninde yapıldı.

Afşin, tıbbi cihaz üretiminin büyük hassasiyet ve önem taşıdığını belirterek “Ürettiğimiz cihazlar, dünyanın sağlık alanındaki en yetkin isimleri arasında yer alan İranlı doktorların eline ulaşıyor. Bu, büyük bir sorumluluğun yanı sıra bizler için bir onurdur.” ifadelerini kullandı.

İranlı doktorların özellikle “altın eller” olarak nitelendirilen uzmanlarının, zorlu hastalıkları teşhis ve tedavi etme konusundaki yeteneklerine dikkat çeken Afşin, bu uzmanların en yüksek kaliteye sahip ekipmanlarla çalışmayı beklediğini, günümüzde bu ihtiyacın büyük bir kısmının yerli üretimle karşılandığını dile getirdi.

İhracatta kalite ve güvenlik vurgusu

Afşin, tıbbi cihaz üretiminde kalite ve güvenliğin vazgeçilmez unsurlar olduğunu vurgulayarak, bu alandaki üreticilerin halk sağlığına doğrudan katkı sağladığını ifade etti. “Eğer bir ürün iç pazarın standartlarını karşılıyorsa, elbette dış pazarlarda da başarılı olabilir,” diyen Afşin, bu başarıyı tıbbi cihaz sektörünün bir gururu olarak tanımladı.

Teknoloji geri kalırsa pazar kaybedilir

Afşin, fuarlarda tanıtılan ürünlerin sürekli güncellenmesi gerektiğine işaret ederek “Bir ürün bir yıl boyunca değişmeden kalıyorsa, bu durgunluğun ve teknolojik geride kalmanın göstergesidir. Bu da doğal olarak piyasadan silinmesine yol açar,” şeklinde konuştu.

AR-GE’ye iki yeni destek programı

Bu yıl tıbbi cihaz sektöründeki Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek için iki özel program başlattıklarını söyleyen Afşin, teknoloji yükseltmek isteyen firmalara çağrı yoluyla destek vereceklerini açıkladı.

Ayrıca Afşin, sektördeki kaliteyi iki düzeyde değerlendirdi:

1. Teknik ve medikal standartlara uygunluk

2. Tüketicinin algısında oluşan kalite seviyesi

Her iki alanda da gelişim sağlamak için yeni teşviklerin uygulanacağını belirten Afşin, mevcut ürünlerin gelecek nesil standartlara yükseltilmesi amacıyla finansal destek sağlayacaklarını bildirdi.

Konuşmasının sonunda, fuara katılan tüm firmalara teşekkür eden Afşin, bu organizasyonun İran tıbbi cihaz sektörünün daha da büyümesi için önemli bir fırsat olduğuna inandığını ifade etti.