Portekiz - İspanya: 2025 UEFA Uluslar Ligi Finali ne zaman ve nerede?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Uluslar Ligi, 2025 yılında bir başka unutulmaz finale sahne olmaya hazırlanıyor. 8 Haziran Pazar günü Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da, Portekiz ile İspanya arasında oynanacak final karşılaşması, futbolseverlerin nefesini kesecek. Saat 22.00’de başlayacak mücadele, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yükselme Süreci: Disiplin, Takım Oyunu ve Strateji

Portekiz: Güçlü Başlangıç, Tarihi Zaferler

Portekiz, A1 Grubu’nda Hırvatistan, İskoçya ve Polonya gibi zorlu rakiplere karşı gösterdiği üstün performansla 14 puan toplayarak grubunu lider tamamladı. Eleme turlarında önce Danimarka’ya karşı 5-2’lik net bir galibiyet, ardından yarı finalde ev sahibi Almanya karşısında alınan 2-1’lik tarihi zafer, Roberto Martínez’in takımına final kapısını araladı.

Yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, 40 yaşına rağmen gösterdiği performansla takımına liderlik ederken; orta sahada Bruno Fernandes'in oyun kuruculuğu, Vitinha’nın yaratıcılığı ve savunma hattının disiplini Portekiz’in başarısında kilit rol oynadı. Teknik direktör Martínez’in 4-3-3 dizilişindeki taktiksel esnekliği, takımı hücumda etkili ve savunmada sağlam bir yapıya büründürdü.

İspanya: Gençlik Ateşi ve Tecrübe Dengesi

İspanya ise A4 Grubu’nda Danimarka, Sırbistan ve İsviçre karşısında topladığı 16 puanla liderliği aldı. Eleme aşamasında penaltılarla Hollanda’yı eleyip, yarı finalde Fransa’yı 5-4 gibi yüksek skorlu bir maçla geçerek finale ulaştı.

Luis de la Fuente’nin yönetimindeki İspanya, tecrübeli oyuncularla genç yeteneklerin ahenkli bir birleşimini sunuyor. Takımın oyun stili, topa sahip olma ve yüksek baskı stratejisinin dengeli uygulanışıyla dikkat çekiyor. Henüz 17 yaşında olan Lamin Yamal, turnuvanın en çok konuşulan genç yeteneği olurken; yıllar sonra kadroya dönen Isco da sahadaki yaratıcılığıyla fark yarattı.

Muhtemel Kadrolar

Portekiz : Costa, Semedo, Dias, Inácio, Mendes, Bernardo Silva, Vitinha, Jota, Fernandes, Conceição, Cristiano Ronaldo

: Costa, Semedo, Dias, Inácio, Mendes, Bernardo Silva, Vitinha, Jota, Fernandes, Conceição, Cristiano Ronaldo İspanya: Simón, Poro, Le Normand, Huysen, Cucurella, Pedri, Zubimendi, Merino, Williams, Oyarzabal, Lamine Yamal

Hakem Kadrosu

Final karşılaşmasını İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Schärer yönetecek. Yardımcı hakemler Jonas Erni ve Susanne Küng olacak. Dördüncü hakem görevini Serdar Gözübüyük üstlenirken, VAR odasında Fedaî San yer alacak.

Uluslar Ligi final aşaması programı:

Yarı finaller

4 Haziran: Almanya 1 - 2 Portekiz

5 Haziran: İspanya 5 - 4 Fransa

Üçüncülük maçı

8 Haziran: Almanya - Fransa

Final

8 Haziran: Portekiz - İspanya

İstatistiklerle Öne Çıkanlar

-Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu unvanına sahip. 40 yaşında olmasına rağmen hâlâ takımın skor yükünü taşıyor.

-İspanya, turnuvadaki son 10 deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu istatistik, takımın zorlu dış saha maçlarındaki yüksek dayanıklılık ve organizasyon düzeyini ortaya koyuyor.

Performans Portekiz İspanya Galibiyet 6 6 Beraberlik 2 3 Mağlubiyet 1 0 Maç başına atılan gol 2,22 2,56 Maç başına yenilen gol 1,00 1,44 Kale temizliği (Clean sheet) 1 3

Önemli sakat oyuncular

Portekiz : Ricardo Silva Velho ve Tiago Santos (diz sakatlığı)

: Ricardo Silva Velho ve Tiago Santos (diz sakatlığı) İspanya: Dani Carvajal ve Ayuz Pérez (sakatlık)

Son karşılaşmaların geçmişi

İki takımın son beş karşılaşmasında İspanya dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. İspanya’nın Portekiz karşısındaki son galibiyeti 2022 yılında ve aynı turnuvada gerçekleşti.

Tarih Sonuç Maç türü 2022/09/27 Portekiz 0 - 1 İspanya UEFA Uluslar Ligi 2022/06/02 İspanya 1 - 1 Portekiz UEFA Uluslar Ligi 2021/06/04 İspanya 0 - 0 Portekiz Hazırlık maçı 2020/10/07 Portekiz 0 - 0 İspanya Hazırlık maçı 2018/06/15 Portekiz 3 - 3 İspanya Dünya Kupası

Öne çıkan oyuncu istatistikleri

Kategori Oyuncu Takım Sayı En çok gol atan Cristiano Ronaldo Portekiz 7 Mikel Oyarzabal İspanya 3 Lamin Yamal İspanya 3 En çok asist yapan Nuno Mendes Portekiz 5 Nico Williams İspanya 4 Gol + asist toplamı Cristiano Ronaldo Portekiz 8 Nico Williams İspanya 6

Değerlendirme: Avrupa Futbolunun Güç Gösterisi

2025 UEFA Uluslar Ligi finali, sadece iki güçlü takımın mücadelesi değil; aynı zamanda strateji, teknik yeterlilik ve futbol zekâsının zirve yaptığı bir sahne olacak. Portekiz’in deneyimle harmanlanmış sistemli oyunu, İspanya’nın gençlik enerjisiyle bütünleşen kolektif futbol anlayışıyla karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler, Allianz Arena’da tarihe geçecek bir mücadeleye tanıklık etmeye hazırlanıyor. Bu final, yalnızca bir şampiyon belirlemeyecek; aynı zamanda Avrupa futbolunun gelişen yüzünü ve geleceğin yıldızlarını bir kez daha gözler önüne serecek.