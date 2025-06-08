Portekiz - İspanya: 2025 UEFA Uluslar Ligi Finali ne zaman ve nerede?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Uluslar Ligi, 2025 yılında bir başka unutulmaz finale sahne olmaya hazırlanıyor. 8 Haziran Pazar günü Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da, Portekiz ile İspanya arasında oynanacak final karşılaşması, futbolseverlerin nefesini kesecek. Saat 22.00’de başlayacak mücadele, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Yükselme Süreci: Disiplin, Takım Oyunu ve Strateji
Portekiz: Güçlü Başlangıç, Tarihi Zaferler
Portekiz, A1 Grubu’nda Hırvatistan, İskoçya ve Polonya gibi zorlu rakiplere karşı gösterdiği üstün performansla 14 puan toplayarak grubunu lider tamamladı. Eleme turlarında önce Danimarka’ya karşı 5-2’lik net bir galibiyet, ardından yarı finalde ev sahibi Almanya karşısında alınan 2-1’lik tarihi zafer, Roberto Martínez’in takımına final kapısını araladı.
Yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, 40 yaşına rağmen gösterdiği performansla takımına liderlik ederken; orta sahada Bruno Fernandes'in oyun kuruculuğu, Vitinha’nın yaratıcılığı ve savunma hattının disiplini Portekiz’in başarısında kilit rol oynadı. Teknik direktör Martínez’in 4-3-3 dizilişindeki taktiksel esnekliği, takımı hücumda etkili ve savunmada sağlam bir yapıya büründürdü.
İspanya: Gençlik Ateşi ve Tecrübe Dengesi
İspanya ise A4 Grubu’nda Danimarka, Sırbistan ve İsviçre karşısında topladığı 16 puanla liderliği aldı. Eleme aşamasında penaltılarla Hollanda’yı eleyip, yarı finalde Fransa’yı 5-4 gibi yüksek skorlu bir maçla geçerek finale ulaştı.
Luis de la Fuente’nin yönetimindeki İspanya, tecrübeli oyuncularla genç yeteneklerin ahenkli bir birleşimini sunuyor. Takımın oyun stili, topa sahip olma ve yüksek baskı stratejisinin dengeli uygulanışıyla dikkat çekiyor. Henüz 17 yaşında olan Lamin Yamal, turnuvanın en çok konuşulan genç yeteneği olurken; yıllar sonra kadroya dönen Isco da sahadaki yaratıcılığıyla fark yarattı.
Muhtemel Kadrolar
- Portekiz: Costa, Semedo, Dias, Inácio, Mendes, Bernardo Silva, Vitinha, Jota, Fernandes, Conceição, Cristiano Ronaldo
- İspanya: Simón, Poro, Le Normand, Huysen, Cucurella, Pedri, Zubimendi, Merino, Williams, Oyarzabal, Lamine Yamal
Hakem Kadrosu
Final karşılaşmasını İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Schärer yönetecek. Yardımcı hakemler Jonas Erni ve Susanne Küng olacak. Dördüncü hakem görevini Serdar Gözübüyük üstlenirken, VAR odasında Fedaî San yer alacak.
Uluslar Ligi final aşaması programı:
Yarı finaller
- 4 Haziran: Almanya 1 - 2 Portekiz
- 5 Haziran: İspanya 5 - 4 Fransa
Üçüncülük maçı
8 Haziran: Almanya - Fransa
Final
8 Haziran: Portekiz - İspanya
İstatistiklerle Öne Çıkanlar
- -Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu unvanına sahip. 40 yaşında olmasına rağmen hâlâ takımın skor yükünü taşıyor.
- -İspanya, turnuvadaki son 10 deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu istatistik, takımın zorlu dış saha maçlarındaki yüksek dayanıklılık ve organizasyon düzeyini ortaya koyuyor.
|Performans
|Portekiz
|İspanya
|Galibiyet
|6
|6
|Beraberlik
|2
|3
|Mağlubiyet
|1
|0
|Maç başına atılan gol
|2,22
|2,56
|Maç başına yenilen gol
|1,00
|1,44
|Kale temizliği (Clean sheet)
|1
|3
Önemli sakat oyuncular
- Portekiz: Ricardo Silva Velho ve Tiago Santos (diz sakatlığı)
- İspanya: Dani Carvajal ve Ayuz Pérez (sakatlık)
Son karşılaşmaların geçmişi
İki takımın son beş karşılaşmasında İspanya dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. İspanya’nın Portekiz karşısındaki son galibiyeti 2022 yılında ve aynı turnuvada gerçekleşti.
|Tarih
|Sonuç
|Maç türü
|2022/09/27
|Portekiz 0 - 1 İspanya
|UEFA Uluslar Ligi
|2022/06/02
|İspanya 1 - 1 Portekiz
|UEFA Uluslar Ligi
|2021/06/04
|İspanya 0 - 0 Portekiz
|Hazırlık maçı
|2020/10/07
|Portekiz 0 - 0 İspanya
|Hazırlık maçı
|2018/06/15
|Portekiz 3 - 3 İspanya
|Dünya Kupası
Öne çıkan oyuncu istatistikleri
|Kategori
|Oyuncu
|Takım
|Sayı
|En çok gol atan
|Cristiano Ronaldo
|Portekiz
|7
|Mikel Oyarzabal
|İspanya
|3
|Lamin Yamal
|İspanya
|3
|En çok asist yapan
|Nuno Mendes
|Portekiz
|5
|Nico Williams
|İspanya
|4
|Gol + asist toplamı
|Cristiano Ronaldo
|Portekiz
|8
|Nico Williams
|İspanya
|6
Değerlendirme: Avrupa Futbolunun Güç Gösterisi
2025 UEFA Uluslar Ligi finali, sadece iki güçlü takımın mücadelesi değil; aynı zamanda strateji, teknik yeterlilik ve futbol zekâsının zirve yaptığı bir sahne olacak. Portekiz’in deneyimle harmanlanmış sistemli oyunu, İspanya’nın gençlik enerjisiyle bütünleşen kolektif futbol anlayışıyla karşı karşıya gelecek.
Futbolseverler, Allianz Arena’da tarihe geçecek bir mücadeleye tanıklık etmeye hazırlanıyor. Bu final, yalnızca bir şampiyon belirlemeyecek; aynı zamanda Avrupa futbolunun gelişen yüzünü ve geleceğin yıldızlarını bir kez daha gözler önüne serecek.
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