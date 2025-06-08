Belgelerin aktarılma yöntemleri gizli kalacak

İran İstihbarat Bakanı, Siyonist rejimden elde edilen bilgileri “operasyonel ve stratejik bir bilgi hazinesi” olarak nitelendirdi ve bu bilgilere kapsamlı, çok yönlü ve karmaşık bir operasyon sonucunda ulaşıldığını belirtti.



İstihbarat Bakanı Hüccetü’l-İslam Hattib, bugün yaptığı açıklamada "İlahi lütufla, İmam Mehdi’nin (a.f.) isimsiz askerleri, Siyonist rejimin operasyonel ve stratejik bilgi hazinesine ulaşmayı başardı. Yine Allah’ın inayeti ve istihbarat birimlerimizin gayretiyle bu belgeler ülkemize aktarılmıştır." ifadelerini kullandı.



Hattib, “bu belgelerin sayısı” hakkında, basında geçen “binlerce belge” ifadesine dair gelen bir soruya "Bu olay son derece büyük bir gelişmedir ve aslında ‘binlerce belge’ ifadesi, elde edilenin yanında çok küçük kalır. Daha önce de belirttiğim gibi bu, son derece değerli bir stratejik, operasyonel ve bilimsel bilgi hazinesidir." şeklinde cevap verdi.



İstihbarat Bakanı, bu belgelerin sadece nükleer konularla mı sınırlı olduğu sorusuna ise "Evet, kapsamlı nükleer belgelere ulaştık. Bununla birlikte, Amerika, Avrupa ve diğer ülkelerle ilişkilerle ilgili belgeler ve ayrıca İran’ın saldırı kapasitesini artırabilecek belgeler de bu arşivde yer almaktadır." cevabını verdi.



Belgelerin nasıl elde edildiği ve ülkeye nasıl getirildiği konusuna değinen Hattib "Belgelerin içeriği kadar, onların aktarılma yöntemleri de önemlidir. Bu nedenle aktarım yöntemleri gizli tutulacaktır. Belgelerin güvenli biçimde ülkeye getirilmesi için zaman gerekmişti; aynı şekilde, aktarım yöntemleri de korunacak ve açıklanmayacaktır." açıklamasında bulundu.



İstihbarat Bakanı, belgelerin yayınlanması ile ilgili olarak da "Bu belgeler hemen yayımlanmayacak, ancak inşallah yakın zamanda yayımlanacaktır” ifadelerini kullandı.



Operasyonun niteliği hakkında konuşan Bakan "Bu büyük keşfe ulaşmak için kapsamlı, çok yönlü ve karmaşık bir operasyon planlandı. Bu sürecin başlangıcı, kaynaklara sızma, onları kazanma ve erişimin kademeli olarak artırılmasıyla başladı. Neticede ilahi lütufla bugün bu önemli bilgi hazinesine ulaşılmış oldu." ifadelerini kaydetti.