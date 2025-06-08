İranlı işçi sporcular, Dünya İşçi Spor Oyunları'nda 88 madalya kazandı

"Emek ve Onur Elçileri" unvanıyla sekizinci kez düzenlenen 2025 Dünya İşçi Spor Oyunları'na katılan İran kafilesi, organizasyonu toplamda 88 madalya (46 altın, 25 gümüş, 17 bronz) ile tamamladı.



İran, bu oyunlarda 6 branşta mücadele etti: yüzme, atletizm, judo, masa tenisi, grekoromen güreş ve plaj güreşi.



Madalya dağılımı şu şekilde:

Yüzme: 55 madalya (25 altın, 17 gümüş, 13 bronz)



Atletizm: 17 madalya (9 altın, 5 gümüş, 3 bronz)



Masa Tenisi: 5 madalya (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz)



Grekoromen Güreş: 4 altın madalya



Plaj Güreşi: 4 altın madalya



Judo: 3 madalya (2 altın, 1 gümüş)



İşçi sporcular kafilesinin, yarın sabah ülkeye dönmesi bekleniyor.

