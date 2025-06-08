"Emek ve Onur Elçileri" unvanıyla sekizinci kez düzenlenen 2025 Dünya İşçi Spor Oyunları'na katılan İran kafilesi, organizasyonu toplamda 88 madalya (46 altın, 25 gümüş, 17 bronz) ile tamamladı.
İran, bu oyunlarda 6 branşta mücadele etti: yüzme, atletizm, judo, masa tenisi, grekoromen güreş ve plaj güreşi.
Madalya dağılımı şu şekilde:
Yüzme: 55 madalya (25 altın, 17 gümüş, 13 bronz)
Atletizm: 17 madalya (9 altın, 5 gümüş, 3 bronz)
Masa Tenisi: 5 madalya (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz)
Grekoromen Güreş: 4 altın madalya
Plaj Güreşi: 4 altın madalya
Judo: 3 madalya (2 altın, 1 gümüş)
İşçi sporcular kafilesinin, yarın sabah ülkeye dönmesi bekleniyor.
İranlı işçi sporcular, Dünya İşçi Spor Oyunları'nda 88 madalya kazandı
Tahran, İRNA- İran işçi sporcular kafilesi, Yunanistan’da düzenlenen Dünya İşçi Spor Oyunları’nda 88 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
"Emek ve Onur Elçileri" unvanıyla sekizinci kez düzenlenen 2025 Dünya İşçi Spor Oyunları'na katılan İran kafilesi, organizasyonu toplamda 88 madalya (46 altın, 25 gümüş, 17 bronz) ile tamamladı.
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