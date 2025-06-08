8 Haz 2025 14:04
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News ID: 85855579
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İranlı işçi sporcular, Dünya İşçi Spor Oyunları'nda 88 madalya kazandı

8 Haz 2025 14:04
News ID: 85855579
İranlı işçi sporcular, Dünya İşçi Spor Oyunları'nda 88 madalya kazandı

Tahran, İRNA- İran işçi sporcular kafilesi, Yunanistan’da düzenlenen Dünya İşçi Spor Oyunları’nda 88 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

"Emek ve Onur Elçileri" unvanıyla sekizinci kez düzenlenen 2025 Dünya İşçi Spor Oyunları'na katılan İran kafilesi, organizasyonu toplamda 88 madalya (46 altın, 25 gümüş, 17 bronz) ile tamamladı.

İran, bu oyunlarda 6 branşta mücadele etti: yüzme, atletizm, judo, masa tenisi, grekoromen güreş ve plaj güreşi.

Madalya dağılımı şu şekilde:
Yüzme: 55 madalya (25 altın, 17 gümüş, 13 bronz)

Atletizm: 17 madalya (9 altın, 5 gümüş, 3 bronz)

Masa Tenisi: 5 madalya (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz)

Grekoromen Güreş: 4 altın madalya

Plaj Güreşi: 4 altın madalya

Judo: 3 madalya (2 altın, 1 gümüş)

İşçi sporcular kafilesinin, yarın sabah ülkeye dönmesi bekleniyor.

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