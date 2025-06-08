İranlı milli jimnastikçi Asya şampiyonu oldu

Güney Kore’de devam eden Artistik Jimnastik Asya Şampiyonası’nın son gününde, İran jimnastiğinin olimpik tarih yazarı Mehdi Ulfeti elemelerde birinci olduğu atlama masası aletinde finalde de ortalama 14.5 gibi mükemmel bir puan alarak birinci oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.



Paris Olimpiyatları şampiyonu Carlos Yulo ise üçüncü sırada yer aldı.



Ulfeti'nin altın madalyası, İran jimnastik tarihindeki ilk Asya Şampiyonası altın madalyası olma özelliğini taşıyor.



Ulfeti daha önce de Hangzhou Asya Oyunları’nda gümüş madalya kazanarak, eleme turnuvası üzerinden olimpiyat kotası alarak ve olimpiyat finaline çıkarak İran sporunun tarih yazan isimlerinden biri haline gelmişti.