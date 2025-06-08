Kalibaf: ABD, İran'la anlaşma yolunda Netanyahu'nun başarısız fikirlerinin peşinden gitmemelidir

Kalibaf, bugün Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı gündem dışı konuşmasında "Kapsamlı Stratejik Eylem Yasası'na göre İran, yaptırımların kaldırılması ve ekonomik kazanımlar sağlanması karşılığında, kendi topraklarında zenginleştirme faaliyetlerini sürdürerek, nükleer faaliyetlerinin barışçıl niteliğini kanıtlamak için gerekli güveni oluşturmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.



Kalibaf ayrıca "Ancak ABD'nin sunduğu öneride yaptırımların kaldırılmasına dair en ufak bir ifade dahi yer almamaktadır. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri’nin dolaylı nükleer müzakerelerdeki yaklaşımının çelişkili ve samimiyetsiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır." diye ekledi.



Kalibaf "ABD bir yandan tebessüm edip İran için ekonomik açılımlardan söz ederken, öte yandan bizi uluslararası zenginleştirme hakkımızdan mahrum etmeye çalışmakta ve küstah bir tavırla yaptırımların kaldırılacağına dair hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Akılcı hiçbir mantık bu tür tek taraflı ve dayatmacı bir anlaşmayı kabul etmez." ifadelerini kullandı.



Meclis Başkanı konuşmasının devamında "Hayal dünyasında yaşayan ABD Başkanı bilmelidir ki, gerçekten bir anlaşma peşindeyse, tutumunu gözden geçirmeli, Siyonist rejimle işbirliği yapmaktan ve Netanyahu’nun başarısız olmuş fikirlerini izlemekten vazgeçmelidir." dedi.

