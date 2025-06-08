Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin dört yargıcına yönelik eylemine tepki göstererek, yargıçlar ve mahkeme çalışanlarının adli görevlerini yerine getirdikleri için yaptırıma uğramalarının ve taciz edilmelerinin son derece aşağılık ve çirkin bir davranış olduğunu vurguladı.

Dışişleri Sözcüsü, böyle bir vahşiliğin uluslararası hukukun dokusunu sarsıp temel insani ilkeleri zayıflattığını belirterek, uluslararası toplumun artık bu duruma karşı ayağa kalkmasının zamanının geldiğini ifade etti.