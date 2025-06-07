7 Haz 2025 19:44
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News ID: 85854824
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Siyonist Uzman: İsrail'in aksine, Suudi Arabistan İran'a yönelik tutumunu değiştirdi

7 Haz 2025 19:44
News ID: 85854824
Siyonist Uzman: İsrail'in aksine, Suudi Arabistan İran'a yönelik tutumunu değiştirdi

Tahran, İRNA- Siyonist uzmanlar ve analizcilere göre, Arap ülkeleri – özellikle Suudi Arabistan – son yıllardan farklı olarak İran'la gerilimi azaltma politikasını benimsemiş durumda. Bu nedenle, Siyonist rejim liderleri artık İran’a karşı gerilim yaratmaya yönelik planlarında Suudi Arabistan gibi ülkelere güvenemez hale geldi.

Siyonist rejimin kıdemli İran uzmanı Dani Citrinowicz, İsrail'deki yetkililerin ve uzmanların Suudi Arabistan’ın İran politikası hakkındaki yanlış değerlendirmelerine dair şu ifadeleri kullandı:

“2015 yılıyla tam bir tezat oluşturan bir durumda bulunuyoruz. O dönemde İsrail ve Suudi Arabistan, İran’la yapılacak her türlü anlaşmaya birlikte karşı çıkarken, bugün yalnızca İsrail İran’a saldırı çağrısı yapıyor.

Suudiler, Tahran’la sürekli bir gerilim azaltma süreci yürütüyor ve Körfez ülkeleriyle birlikte İran’a yapılacak bir saldırının sonuçlarından ciddi şekilde endişe duyuyorlar.

Bu, İran’ı kendileri için ciddi bir tehdit olarak görmedikleri anlamına gelmiyor; sadece barışçıl bir çözümü tercih ediyorlar.

İran’a yapılacak bir saldırının Suudi Arabistan ile İsrail arasında ilişkileri normalleştireceğini düşünenler, Riyad’da İran konusunda yaşanan yaklaşım değişikliğini tam olarak kavrayamamıştır.”

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