İran'dan Filistin’in Uluslararası Çalışma Örgütü’ne tam üyeliğine kesin destek

Bildiride “Bu eylemler, uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlalleridir ve kesin bir şekilde kınanmalıdır. İsrail rejiminin Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarını — özellikle hastanelere, sağlık çalışanlarına ve gazetecilere yönelik kasıtlı saldırıları — şiddetle kınıyoruz. Bugüne kadar 280'den fazla BM personeli, 200 gazeteci ve 1000'den fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir. Gazze’nin ekonomik ve sosyal altyapısının sistematik olarak yok edilmesiyle birlikte bu eylemler, etnik temizlik ve soykırımı amaçlayan kasıtlı bir kampanyayı yansıtmaktadır. Uluslararası toplum bu duruma sessiz kalmamalıdır" ifadeleri yer aldı.



Ayrıca bildiride “İran İslam Cumhuriyeti, mazlum Filistin ve Gazze halkının yanında kararlılıkla durmaktadır ve onların adalet, barış ve onura tam anlamıyla kavuşacağı güne kadar desteğini sürdürecektir. Uluslararası toplumu, Filistin’in yeniden inşasına destek vermeye ve Birleşmiş Milletler kararlarında belirtildiği şekilde iki devletli çözüm temelinde kalıcı bir siyasi çözüm arayışına çağırıyoruz. Kalıcı barışın yolu sosyal adaletten geçmektedir ve İran, Filistin davasını destekleme taahhüdünü kararlılıkla sürdürecektir.” vurgusunda bulunuldu.