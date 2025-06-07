İran ve Kazakistan Dışişleri Bakanları Tahran'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bu sabah Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu’yu karşıladı.



İki ülkenin dışişleri bakanları, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında istişarelerde bulundu ve fikir alışverişi yaptı.