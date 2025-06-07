7 Haz 2025 14:27
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News ID: 85854543
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İran ve Kazakistan Dışişleri Bakanları Tahran'da görüştü

7 Haz 2025 14:27
News ID: 85854543
İran ve Kazakistan Dışişleri Bakanları Tahran'da görüştü

Tahran, İRNA – İran Dışişleri Bakanı, Kazakistan Dışişleri Bakanı’nı resmî törenle karşıladı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bu sabah Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu’yu karşıladı.

İki ülkenin dışişleri bakanları, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında istişarelerde bulundu ve fikir alışverişi yaptı.

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