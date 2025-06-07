Avrupa'nın Trump yönetiminde ABD’ye bilgi bağımlılığı endişesi

Haberde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) geçen yıl Almanya’nın istihbarat ajansına, Rusya’nın Almanya’nın en büyük silah üreticisinin CEO’sunu öldürmeyi planladığına dair endişe verici bilgiler verdiği belirtildi.



Yetkililere göre, Alman istihbarat birimleri bu konuda daha fazla bilgi edinmek için kendi kaynaklarını araştırmaya ve böyle bir operasyon için Rus ajanlarının varlığını incelemeye başladı.

Ancak bir yıl sonra, hassas bilgiler hakkında konuşmaları nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Almanya’nın bu tehdide dair anlayışının hâlâ neredeyse tamamen CIA’in sağladığı bilgilerle sınırlı olduğunu söyledi.