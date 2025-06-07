İran: Nükleer programımız barışçıl, sapma kanıtı yok

İran’ın açıklama notunda "Herhangi bir askeri amaç doğrultusunda sapmaya dair kanıt bulunmaması, İran’ın nükleer programının barışçıl doğasını bir kez daha teyit etmektedir. İran, koruma önlemlerinin olağan uygulanmasıyla ilgili konularda Ajans’la iş birliğini sürdürmekte ve Ajans, İran’daki nükleer yakıt döngüsü ve faaliyetlere uygun şekilde kapsamlı doğrulama çabaları yürütmektedir.” ifadeleri yer aldı.



Açıklamada ayrıca "Genel Direktör, Yönetim Kurulu’na (GOV/2015/68’de belirtilen) geçmişte ve günümüzde kalan tüm konularla ilgili "nihai değerlendirme"yi içeren bir rapor sunmuştur. Bu raporun ardından, Yönetim Kurulu Aralık 2015’te Genel Direktör’ün raporuna atıfta bulunan ve "bu konunun Yönetim Kurulu’nun gündeminden çıkarıldığını" belirten bir karar (GOV/2015/72) kabul etmiştir. Ancak son Genel Direktör raporu, açıkça bu nihai değerlendirme ve GOV/2015/72 karar kararıyla çelişmektedir." denildi.



Açıklama notunun başka bir bölümünde ise "Ajans değerlendirmelerinin yalnızca doğrulanmış, güvenilir ve tartışmasız kaynaklara dayanması gerektiği yönünde yerleşik bir beklenti vardır. Açık kaynaklardan alınan doğrulanmamış bilgiler ya da sekretarya tarafından bilinen üçüncü taraflarca sunulan veriler üzerine inşa edilmiş değerlendirmeler, Ajans’ın görev temelini oluşturan nesnellik, tarafsızlık ve profesyonellik ilkeleriyle çelişmektedir." ifadelerine yer verildi.

