7 Haz 2025 12:58
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News ID: 85854405
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İran: Nükleer programımız barışçıl, sapma kanıtı yok

7 Haz 2025 12:58
News ID: 85854405
İran: Nükleer programımız barışçıl, sapma kanıtı yok

Tahran, İRNA- İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü’nün “NPT Kapsamındaki Koruma Anlaşması ile İran İslam Cumhuriyeti” başlıklı (GOV/2025/25, 31 Mayıs 2025) raporuna ilişkin açıklama notunu Ajans’ın Yönetim Kurulu’na sundu.

İran’ın açıklama notunda "Herhangi bir askeri amaç doğrultusunda sapmaya dair kanıt bulunmaması, İran’ın nükleer programının barışçıl doğasını bir kez daha teyit etmektedir. İran, koruma önlemlerinin olağan uygulanmasıyla ilgili konularda Ajans’la iş birliğini sürdürmekte ve Ajans, İran’daki nükleer yakıt döngüsü ve faaliyetlere uygun şekilde kapsamlı doğrulama çabaları yürütmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca "Genel Direktör, Yönetim Kurulu’na (GOV/2015/68’de belirtilen) geçmişte ve günümüzde kalan tüm konularla ilgili "nihai değerlendirme"yi içeren bir rapor sunmuştur. Bu raporun ardından, Yönetim Kurulu Aralık 2015’te Genel Direktör’ün raporuna atıfta bulunan ve "bu konunun Yönetim Kurulu’nun gündeminden çıkarıldığını" belirten bir karar (GOV/2015/72) kabul etmiştir. Ancak son Genel Direktör raporu, açıkça bu nihai değerlendirme ve GOV/2015/72 karar kararıyla çelişmektedir." denildi.


Açıklama notunun başka bir bölümünde ise "Ajans değerlendirmelerinin yalnızca doğrulanmış, güvenilir ve tartışmasız kaynaklara dayanması gerektiği yönünde yerleşik bir beklenti vardır. Açık kaynaklardan alınan doğrulanmamış bilgiler ya da sekretarya tarafından bilinen üçüncü taraflarca sunulan veriler üzerine inşa edilmiş değerlendirmeler, Ajans’ın görev temelini oluşturan nesnellik, tarafsızlık ve profesyonellik ilkeleriyle çelişmektedir." ifadelerine yer verildi.

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