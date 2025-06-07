Uranyum zenginleştirme ilkesi müzakereye açık değildir

İbrahim Azizi, İRNA siyaset muhabirine verdiği demeçte, nükleer konular ve yakıt döngüsünün içeride korunmasının gerekliliği hakkında Devrim Lideri’nin açıklamalarına değinerek, “İslamî İran’ın nükleer sanayisine ilişkin olarak Sayın Lider önemli ve dikkat çekici konulara değindiler. Bu da zaten İran İslam Cumhuriyeti'nin net, şeffaf ve kesin duruşlarından biridir. Biz defalarca nükleer sanayiyle ilgili olarak, bu ilkenin ve uranyum zenginleştirme hakkının müzakereye açık olmadığını vurguladık.” açıklamasında bulundu.



Şiraz Milletvekili olarak Meclis'te görev yapan Azizi “Bu alanda kesin olan şu ki biz ulusal çıkarlarımız temelinde hareket ediyoruz ve şüphesiz nükleer sanayinin korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için tüm imkânlardan faydalanmalıyız.” diye ekledi.



Azizi ayrıca “Biz her zaman diyalog ve müzakere yanlısı olduğumuzu gösterdik; asla müzakereden korkmadık, müzakere masasını terk etmedik ve yıllar boyunca müzakereye davet ettik. Ancak müzakere demek, nükleer sanayinin özü ya da uranyum zenginleştirme hakkı konusunda müzakere etmek değildir, olmamıştır ve olmayacaktır.” ifadelerini kaydetti.