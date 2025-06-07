İsrail rejimi askeri güçlerindeki ölü sayısı 866’ya ulaştı

Bu rapora göre, geçtiğimiz mart ortasında (18 Mart 2025) Gazze’ye yönelik saldırıların yeniden başlamasından bu yana 18 asker ve işgalci yerleşimci öldürüldü; bunların 8’i geçen hafta hayatını kaybetti.



Aynı bağlamda, Siyonist rejim ordusu dün gece yaptığı resmi açıklamada, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla mahallesinde bombalı bir binanın patlaması sonucu 4 İsrail rejimi askerinin öldüğünü ve 5’inin de yaralandığını bildirdi.