Bu rapora göre, geçtiğimiz mart ortasında (18 Mart 2025) Gazze’ye yönelik saldırıların yeniden başlamasından bu yana 18 asker ve işgalci yerleşimci öldürüldü; bunların 8’i geçen hafta hayatını kaybetti.
Aynı bağlamda, Siyonist rejim ordusu dün gece yaptığı resmi açıklamada, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla mahallesinde bombalı bir binanın patlaması sonucu 4 İsrail rejimi askerinin öldüğünü ve 5’inin de yaralandığını bildirdi.
İsrail rejimi askeri güçlerindeki ölü sayısı 866’ya ulaştı
7 Haz 2025 10:36
News ID: 85854221
Tahran, İRNA - Siyonist rejim ordusuna ait medya kuruluşları, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başladığı tarihten (7 Ekim 2024) bu yana 866 İsrail askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bu rapora göre, geçtiğimiz mart ortasında (18 Mart 2025) Gazze’ye yönelik saldırıların yeniden başlamasından bu yana 18 asker ve işgalci yerleşimci öldürüldü; bunların 8’i geçen hafta hayatını kaybetti.
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