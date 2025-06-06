Temsilcilik, İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu vurgulayarak, Grossi’nin raporunu içeriği, üslubu ve kapsamı bakımından ciddi şekilde sorunlu bulduklarını bildirdi. Açıklamada, raporun, Ajans Genel Direktörü’nün iddia edilen tarafsız görevinden açıkça sapma içerdiği belirtildi.
Temsilcilik ayrıca, raporda öne sürülen iddiaları kesin bir dille reddederek “İran’ın nükleer programı tamamen şeffaf ve Ajans denetimi altındadır. Herhangi bir bildirilmeyen ya da sapma içeren nükleer faaliyet mevcut değildir. Daha önce kapatılmış dosyaların bazı ülkelerin siyasi baskısıyla yeniden açılması, Ajans’ın teknik ve tarafsız misyonuna aykırıdır.” ifadelerine yer verdi.
İran’dan UAEA raporuna sert tepki: Bildirilmemiş hiçbir nükleer faaliyet yok
Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana’daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Daimî Temsilciliği, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi’nin İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin son raporuna resmî bir nota ile itiraz etti.
Temsilcilik, İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu vurgulayarak, Grossi’nin raporunu içeriği, üslubu ve kapsamı bakımından ciddi şekilde sorunlu bulduklarını bildirdi. Açıklamada, raporun, Ajans Genel Direktörü’nün iddia edilen tarafsız görevinden açıkça sapma içerdiği belirtildi.
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