İran’dan UAEA raporuna sert tepki: Bildirilmemiş hiçbir nükleer faaliyet yok

Temsilcilik, İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu vurgulayarak, Grossi’nin raporunu içeriği, üslubu ve kapsamı bakımından ciddi şekilde sorunlu bulduklarını bildirdi. Açıklamada, raporun, Ajans Genel Direktörü’nün iddia edilen tarafsız görevinden açıkça sapma içerdiği belirtildi.



Temsilcilik ayrıca, raporda öne sürülen iddiaları kesin bir dille reddederek “İran’ın nükleer programı tamamen şeffaf ve Ajans denetimi altındadır. Herhangi bir bildirilmeyen ya da sapma içeren nükleer faaliyet mevcut değildir. Daha önce kapatılmış dosyaların bazı ülkelerin siyasi baskısıyla yeniden açılması, Ajans’ın teknik ve tarafsız misyonuna aykırıdır.” ifadelerine yer verdi.