Kalibaf: ABD, İran’ın zenginleştirme hakkını inkar etmeye çalışıyor / Güvenlik Konseyi yapısı BRICS ile reforme edilmeli

Kalibaf, Brezilya’nın başkenti Brezilya'da düzenlenen ve "Barış ve Güvenlik İçin Çok Taraflı Mimariyi Reforme Etmek" başlığını taşıyan BRICS Parlamento Çalışma Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Bugün, Gazze’deki insanlık dramının başlamasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Konseyi’nin on dört üyesinin açık talebine rağmen beşinci kez ateşkes çağrısını engellemiş ve savaşın durdurulmasının önüne geçmiştir. ABD, tüm uluslararası savaş hukuku kurallarını ihlal ederek, çocuk katili siyonist rejimi kayıtsız şartsız desteklemekte ve onun yanında yer almaktadır.” ifadelerini kaydetti.



Kalibaf, Gazze’nin ABD’nin doğrudan desteğiyle tam kapsamlı bir insan yapımı abluka altında tutulduğunu belirterek “Tarih, sivil halka karşı bu derece korkunç zulüm ve vahşete nadiren tanıklık etmiştir” dedi.



ABD’nin Nükleer görüşmelerdeki tavrı ikiyüzlü ve samimiyetsizdir



Kalibaf, İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelere de değinerek, Washington’un tutumunun çelişkili ve samimiyetten uzak olduğunu belirtti. “Diplomatik bir gülümsemeyle müzakere çağrısı yapan ABD, aslında gücüne ve nüfuzuna dayanarak önceden yazılmış bir senaryoyu dayatmakta, adaletsiz bir kararı İran halkına empoze etmeye çalışmaktadır. Bu, bir müzakere değil, bir teslimiyet planıdır” ifadelerini kullandı.



ABD, İran’ın meşru zenginleştirme hakkını gasp etmeye çalışıyor



Kalibaf, ABD’nin İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) tarafından açıkça tanınan zenginleştirme hakkını inkâr etmeye çalıştığını ifade etti. Ayrıca, ABD’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gibi kurumlara siyasi baskı uygulayarak, kasıtlı olarak seçilmiş ve gerçek dışı raporlar yayınlattığını, böylece hem kamuoyunu hem de hukuki süreci kendi lehine yönlendirmeye çalıştığını belirtti.



“Bu durum, ABD’nin tek taraflılığı karşısında küresel yapıların ne kadar işlevsiz hale geldiğinin bir başka göstergesidir. Ancak İran milleti bu dayatmalar karşısında güçlü şekilde ayaktadır” dedi.



Küresel mimari reformu stratejik bir zorunluluktur



Kalibaf, konuşmasının sonunda tüm bu gelişmelerin net bir sonucu olduğunu belirterek “Küresel sistemin yeniden inşası artık sadece siyasi bir tercih değil, ortak geleceğimiz ve hayatta kalmamız için kaçınılmaz stratejik bir zorunluluktur.” ifadelerini kullandı.