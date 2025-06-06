Bahreyni: Afet risklerini azaltmada siyasallaşmadan kaçınılmalı

Bahreyni, yaptığı açıklamada, afetlerin ne sınır ne de yaptırım tanıdığını belirterek, bu tür risklerle mücadelede uluslararası iş birliğinin öncelikli olması gerektiğine dikkat çekti.

“Siyasi ve ekonomik kısıtlamalar, özellikle afetlere yatkın ülkeler için, küresel hazırlık ve dayanıklılığı ciddi şekilde engellemektedir. Afet risklerinin azaltılması, tıpkı diğer insani faaliyetlerde olduğu gibi, siyasallaşmadan ve önyargıdan uzak bir yaklaşımla ele alınmalıdır,” dedi.





İran’ın bu alandaki somut katkılarına da değinen Bahreyni, İran'ın şu anda üç önemli bölgesel platforma ev sahipliği yaptığını hatırlattı:

-Bölgesel Kentsel Su Yönetimi Merkezi,

-Asya ve Pasifik Afet Bilgi Yönetimi Geliştirme Merkezi,

-EKO Üyesi Ülkeler için Doğal Afet ve Risk Yönetimi Bölgesel Merkezi.



Bahreyni, bu merkezlerin İran’ın bölgesel dayanışma ve ortak sorumluluk konusundaki kararlılığının somut göstergeleri olduğunu vurguladı.

