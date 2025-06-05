5 Haz 2025 17:33
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News ID: 85853316
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Bakaî: İsrail’in soykırımının normalleştirilmesi, günümüz dünyasının en karanlık trajedisidir

5 Haz 2025 17:33
News ID: 85853316
Bakaî: İsrail’in soykırımının normalleştirilmesi, günümüz dünyasının en karanlık trajedisidir

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail’in soykırımının normalleştirilmesinin günümüz dünyasının en karanlık trajedisi olduğunu vurgulayarak, Siyonist rejimin suçlarını destekleyen ve meşrulaştıranların bu suçlara ortak olduklarını ifade etti.

İsmail Bekaî, yaptığı açıklamada, Almanya Parlamentosu'ndan bir milletvekilinin “Filistin” yazılı tişört giymesi nedeniyle meclisten atılmasına tepki gösterdi ve X hesabından " ‘‌Filistin⁩’ kelimesinin bir milletvekilinin kıyafetinde yer almasının bile Almanya Parlamentosu için tahammül edilemez olması, bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını savunduğunu iddia edenlerin kurumsal ikiyüzlülüğünün açık bir göstergesidir.” ifadelerine yer verdi. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca “İsrail’in soykırımını normalleştirmek, günümüz dünyasının en karanlık trajedisidir. Siyonist rejimin suçlarını destekleyen ve mazur göstermeye çalışanlar, İsrail’in işlediği cinayetlerde suç ortağıdır.” diye ekledi.

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