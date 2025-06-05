Bakaî: İsrail’in soykırımının normalleştirilmesi, günümüz dünyasının en karanlık trajedisidir

İsmail Bekaî, yaptığı açıklamada, Almanya Parlamentosu'ndan bir milletvekilinin “Filistin” yazılı tişört giymesi nedeniyle meclisten atılmasına tepki gösterdi ve X hesabından " ‘‌Filistin⁩’ kelimesinin bir milletvekilinin kıyafetinde yer almasının bile Almanya Parlamentosu için tahammül edilemez olması, bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını savunduğunu iddia edenlerin kurumsal ikiyüzlülüğünün açık bir göstergesidir.” ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca “İsrail’in soykırımını normalleştirmek, günümüz dünyasının en karanlık trajedisidir. Siyonist rejimin suçlarını destekleyen ve mazur göstermeye çalışanlar, İsrail’in işlediği cinayetlerde suç ortağıdır.” diye ekledi.