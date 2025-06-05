İran ve Malezya hükümet başkanlarından uluslararası platformlarda Gazze halkına destek vurgusu

Dr. Mesud Pezeşkiyan, bugün öğleden sonra, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu büyük İslami bayramı Malezya halkı, hükümeti ve liderlerine tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bu samimi görüşmede İslami bayramların yüceliğine ve maneviyatına işaret ederek “Bu mübarek günler, aynı kitaba, ortak bir peygambere ve tek kıbleye inanan milletler arasında kardeşlik bağlarını pekiştirmek ve güçlendirmek için değerli fırsatlardır; bu halklar, İslam’ın yüce idealleri doğrultusunda hareket etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, hac mevsiminin bereketi ve Kurban Bayramı'nın manevi değerlerinin, Müslüman milletler arasında birlik, kardeşlik, barış ve huzurun gelişmesine vesile olmasını ve bu kardeşçe ilişkiler ile ortak tecrübelerin paylaşımı sayesinde ülkelerin ilerleme ve kalkınmasının sağlanmasını temenni etti.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca, İslam dünyasındaki mazlumlara karşı Müslümanların ortak sorumluluğuna dikkat çekerek “İslam ülkeleri halkları ve hükümetleri, bu büyük bayramda Gazze halkının uğradığı tarihin en acımasız ve vahşi zulmünü uluslararası platformlarda hep birlikte dile getirmeli; bu vahşeti kınayarak, sahte insan hakları ve barış savunuculuğu iddiasında bulunanların gerçek yüzünü dünya kamuoyuna göstermelidir.” dedi.

Pezeşkiyan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in özellikle Filistin halkına destek konusundaki yapıcı yaklaşımı ve İslam ülkeleri arasındaki iş birliğini güçlendirme yönündeki tutumunu da içtenlikle takdir etti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise görüşmede Kurban Bayramı'nı İran halkı, hükümeti ve İslam İnkılabı Rehberi’ne karşılıklı olarak tebrik etti; İran ve Malezya halkları başta olmak üzere İslam ümmeti için barış, istikrar ve sürekli kalkınma dileğinde bulundu.