Grossi'den İran'ın nükleer görüşmelerine diplomatik destek vurgusu

Grossi, Associated Press haber ajansına verdiği “Bana göre her iki taraf da bir anlaşma yapmak istiyor. Bu, anlaşmaya ulaşmanın kolay olduğu anlamına gelmiyor elbette, ancak tarafların anlaşma istemesi büyük bir avantajdır.” ifadelerini kullandı.



Grossi sözlerine “Diplomatik kariyerim boyunca birçok müzakereye katıldım ve bu süreçlerde her zaman masaya oturan tarafların gerçekten bir anlaşma istemediğine de tanık oldum; bazıları sadece zaman kazanmak ya da müzakereleri başarısızlığa uğratmak için masaya oturuyordu.” şeklinde devam etti.



Ajansın genel direktörü ayrıca “(Donald) Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğümde, ABD Başkanı'nın bir anlaşma sağlama yönünde isteği olduğunu hissettim. Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile konuştuğumda da aynı arzuyu onlarda gördüm.” diye ekledi.



Grossi, doğrudan ABD ile müzakere etmenin İran tarafı için zor bir süreç olduğunu hatırlatarak “İranlılar geleneksel olarak ABD ile doğrudan görüşmeye mesafelidir. Geçmişte müzakere masası daha büyüktü; Çin vardı, Rusya vardı, Avrupalılar da vardı. Ama şimdi görüşmeler bire bir yürütülüyor.” ifadelerini kaydetti.



Grossi ayrıca müzakerelerin sonucunu beklemek gerektiğini vurgulayarak “Ama önemli olan, her iki tarafa da destek olmamızdır.” dedi.