İslami birlik ve işbirliğinin güçlendirilmesi; İran Cumhurbaşkanı'ndan Müslüman ülke liderlerine Kurban Bayramı tebriği

Bu görüşmelerde Pezeşkiyan, kültürel, dini ve tarihi ortaklıklara dikkat çekerek İran ile adı geçen ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin sağlamlaştırılması ve stratejik iş birliklerinin geliştirilmesinin önemine değindi. Kurban Bayramı’nı fedakârlık, kulluk ve İslam ümmetinin birliğinin sembolü olarak nitelendiren Pezeşkiyan, bu kutsal günün İslam dünyasında hayır, bereket, barış ve güvenliğe vesile olmasını temenni etti.



İran Cumhurbaşkanı ayrıca, Filistin meselesi etrafında İslam ümmetinin birliğinin gerekliliğine, Siyonist rejimin mazlum Gazze halkına yönelik işlediği cinayetlerin sona erdirilmesi gerektiğine vurgu yaptı ve Müslüman ülkelerin zulüm ve saldırganlığa karşı dayanışma içinde olması çağrısında bulundu.



Türkiye, Kazakistan, Tacikistan, Kuveyt, Azerbaycan ve Irak liderleri de karşılıklı tebrik mesajlarıyla İran İslam Cumhuriyeti ile iş birliğini geliştirmeye ve ilişkileri güçlendirmeye hazır olduklarını belirttiler; bu özel günün Müslüman milletler arasında barış ve dayanışmanın artırılması için değerli bir fırsat olduğunu ifade etti.