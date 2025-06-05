Kalibaf’tan BRICS üyesi parlamentolara çağrı: Yasa dışı yaptırımlarla mücadele için ortak bildirge hazırlayalım

Kalibaf, Latin Amerika’ya yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde, yerel Brezilya’da düzenlenen 11. BRICS Parlamento Zirvesi’nde konuştu.



Konuşmasında, bu önemli toplantıya ev sahipliği yapan Brezilya Ulusal Kongresi’ne teşekkür eden Kalibaf, Endonezya’nın BRICS’e katılımını da tebrik etti ve yeni ortakların katılımını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.



İran Meclis Başkanı “Bugün dünyada eşi benzeri görülmemiş karmaşık gelişmelerle, temel dönüşümlerle ve zorluklarla karşı karşıyayız: ciddi ekonomik dalgalanmalar, mali istikrarsızlık, çevre krizleri, jeopolitik gerilimler, yaptırımlar ve siyasi baskılar, gıda güvensizliği, küresel tedarik zincirlerinin kırılganlığı ve gümrük savaşları bu zorluklardan bazılarıdır.” ifadelerini kullandı.



Kalibaf, bu gelişmelerin uluslararası iş birliği yapılarını sorgulattığını ve yeni, adalet temelli, karşılıklı çıkar gözeten ve çok taraflı ekonomik yolların geliştirilmesi gerektiğini belirtti. BRICS gibi çok taraflı kurumların, adil ve çok kutuplu iş birliği modellerinin yeniden inşasında önemli bir rol oynadığını ve parlamentolar arası ilişkilerin, hükümetler arası iş birliklerini tamamlayan sağlam ekonomik altyapı oluşturduğunu ifade etti.



Kalibaf, ikinci adım olarak, parlamentoların hükümetlerin adımlarını desteklemesi ve BRICS ülkeleri arasında ekonomik iş birliği potansiyelinden yararlanmak için gerekli yasal altyapının oluşturulması gerektiğini söyledi. BRICS’in bugüne kadar ortak ödeme sistemi (BRICS Pay), üye ülkelerin banka mesajlaşma sistemlerinin entegrasyonu ve üye ülkelerin para birimlerine dayalı iki veya çok taraflı ticaretin desteklenmesi gibi önerilere ulaştığını hatırlattı.



Kalibaf, üçüncü adımın ise, tek taraflı ve yasa dışı ekonomik yaptırımlar gibi ayrımcı politikalara karşı ortak bir mücadele bildirgesi hazırlamak olduğunu belirtti.