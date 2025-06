Ayetullah Hamaney: Müslüman devletler Siyonist rejime yardım yollarını kesmelidir

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameney'in mesajı bu sabah (Perşembe), Hac ve Ziyaret İşleri Temsilcisi ve İranlı hacıların başkanı Hüccetü’l-İslam Seyyid Abdul Fattah Nevab tarafından Arafat Vakfesi’nde okundu.



Mesajın tam metni:



Bismillahirrahmanirrahim



Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a; salât ve selam, Allah’ın yaratılmışları arasında en hayırlısı olan Muhammed-i Mustafa’ya, onun pak ailesine, seçilmiş ashabına ve kıyamet gününe dek onlara güzelce tabi olanlara olsun.

Hac, müminlerin özlemi, iştiyak sahiplerinin bayramı ve bahtiyarların manevi rızkıdır. Eğer bu ibadet derin sırlarıyla birlikte idrak edilirse, sadece İslam ümmetinin değil, tüm insanlığın temel yaralarına çare olabilir.

Hac yolculuğu, ticaret ya da turizm gibi diğer amaçlarla yapılan yolculuklardan farklıdır. Belki bazılarında bir ibadet ya da iyi bir amel yapılabilir; ama hac yolculuğu, sıradan hayattan ilahi hayata hicretin bir provasını teşkil eder. Bu ilahi hayat, Hakk’ın merkezi etrafında sürekli tavaf, zorlukların zirvesinde sürekli bir sa’y, kötü şeytanın sürekli taşlanması, zikir ve yakarışla karışık bir vakfe, yoksul ve yolcuya yemek verme, renk, ırk, dil ve coğrafya fark etmeksizin insanlara eşit bakma, her durumda hizmet etmeye hazır olma, Allah’a sığınma ve hakkı savunma bayrağını yükseltme gibi ögeleri daima barındıran bir hayat tarzıdır.

Hac ibadeti, bu yaşamın sembolik örneklerini içermekte ve hacıyı bu yaşama tanıştırmakta ve davet etmektedir.

Bu davet duyulmalı, kalp ve zahiri ve batıni göz açılmalı, ders alınmalı ve bu öğretileri hayata geçirmek için sağlam bir azim edinilmelidir. Herkes gücü nispetinde bu yolda bir adım atabilir ve âlimler, düşünürler, siyasi makamlar ve sosyal mevkilerde bulunanlar, bu konuda diğerlerinden daha çok sorumludur.



İslam dünyası, bu dersleri uygulamaya koymaya her zamankinden daha fazla muhtaçtır.



Bu, Gazze ve Batı Asya’daki trajedilerle eş zamanlı ikinci Hac mevsimidir. Filistin’e musallat olmuş Siyonist suç çetesi, benzersiz bir katılık, acımasızlık ve kötülükle Gazze faciasını akıl almaz bir noktaya taşımıştır. Artık Filistinli çocuklar sadece bombalarla değil, susuzluk ve açlıkla da öldürülmektedir. Sevdiklerini, gençlerini, babalarını ve annelerini kaybeden ailelerin sayısı her gün artmaktadır. Bu insanlık trajedisine kim dur diyecek?



Hiç kuşkusuz, ilk sorumlular İslam devletleridir. Halklar da, hükümetlerinden bu görevi yerine getirmelerini talep etmelidir.



Müslüman hükümetler, çeşitli konularda siyasi görüş ayrılıklarına sahip olabilir; ancak bu durum, onları Gazze’de yaşanan bu korkunç olaylar karşısında birlik olmaktan ve bugünün dünyasında en mazlum topluluğun savunulmasında iş birliği yapmaktan alıkoymamalıdır. Müslüman devletler, Siyonist rejime giden tüm yardım yollarını kapatmalı ve bu cani elin Gazze’deki zalimce eylemlerine son vermelidir.

Amerika, Siyonist rejimin suçlarında kesin bir ortaktır. Amerika ile bağlantılı olan bölge ve diğer İslam ülkeleri, Kur’an’ın mazlumları savunmaya dair çağrısına kulak vermeli ve küstah Amerikan hükümetini bu zalim tutumdan vazgeçmeye mecbur bırakmalıdır. Hac ibadetindeki berâet (mazlumdan yana, zalimden uzak durma) uygulaması, bu yolda bir adımdır.



Gazze halkının hayret verici direnişi, Filistin meselesini İslam dünyasının ve tüm özgürlük yanlılarının dikkatinin merkezine yerleştirmiştir.



Bu fırsat iyi değerlendirilmeli ve bu mazlum millete yardım edilmelidir. Siyonist rejimin ve destekçilerinin Filistin meselesini unutturmak için gösterdiği tüm çabalara rağmen, bu rejimin kötü niyeti ve akılsız politikaları, Filistin isminin her zamankinden daha parlak, Siyonistlere ve destekçilerine karşı kamuoyu nefreti ise her zamankinden daha yoğun olmasına neden olmuştur. Bu, İslam dünyası için büyük bir fırsattır.

Sözcüler ve sosyal konuma sahip olanlar, halkları bilinçlendirmeli ve Filistin ile ilgili talepleri daha geniş çapta gündeme taşımalıdır.

Siz değerli hacılar da, bu ibadet mevsiminde dua etme fırsatını ihmal etmeyin ve Yüce Allah’tan, Siyonist zalimlere ve onların destekçilerine karşı zafer talep edin.

Allah’ın salât ve selamı, yüce Peygamber’e, onun pak Ehlibeyti’ne, Hz. Mehdi’ye olsun.

Ve’s-selâmü aleyküm ve rahmetullah ve berakâtuhu.



Seyyid Ali Hameney

5 Haziran 2025