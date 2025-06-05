Irakçi: İran’ın 14. hükûmetinin dış politikası, bölgesel işbirliğini güçlendirme temelinde kurulu

Irakçi, Lübnan'ın El-Manar televizyonuna verdiği özel röportajda, Beyrut’a yaptığı ziyaretin İran’ın Lübnan’ın yeni hükümetiyle ilişkileri güçlendirme siyaseti çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.



Görüşmelerin yapıcı geçtiğini ve ekonomik, ticari işbirliğinin genişletilmesi ile siyasi koordinasyonun artırılması yönünde anlaşmalara varıldığını ifade eden Irakçi, bu anlaşmaların tümünün iki ülkenin egemenliğine saygı ve iç işlerine karışmama ilkesine dayandığını söyledi.



Bakan Irakçi, İran’dan Beyrut’a yönelik uçuşların yeniden başlatılması konusunun Lübnanlı yetkililerle gündeme geldiğini belirterek, İran’ın bu konuda her türlü teknik ya da uygulamaya dair endişeleri görüşmeye ve gidermeye hazır olduğunu söyledi ve Lübnan’da bu meselenin çözülmesi ve iki ülke arasında doğrudan uçuşların yeniden başlaması yönünde gerçek bir irade olduğunu vurguladı.



İran Dışişleri Bakanı, Hizbullah’ın bağımsız bir yapı olduğunu ve kararlarını Lübnan’ın ulusal çıkarları doğrultusunda aldığını belirterek, “Direnişin silahı meselesi, direnişin ve Lübnan halkının karar vereceği bir konudur. İran’ın siyasi desteği, asla egemenlik kararlarına müdahale anlamına gelmemektedir” dedi.



Irakçi ayrıca, İran’ın uranyum zenginleştirmeyi bilim insanlarının en önemli başarılarından biri olarak gördüğünü ve bundan asla vazgeçmeyeceğini ve “Zenginleştirme faaliyetleri, tıbbi ve endüstriyel ihtiyaçlarımızı karşılamak için gereklidir. Ülkemizde üretilen radyoaktif izotoplar, her yıl bir milyondan fazla hastanın tedavisine yardımcı olmaktadır. Bu başarı uğruna bazı bilim insanlarımız hayatlarını kaybetmiştir ve biz asla geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

