Seri, bu operasyonun, zulme uğrayan Filistin halkına ve mücahitlerine destek amacıyla ve Siyonist rejimin Gazze Şeridi sakinlerine yönelik işlediği suçlara karşı bir tepki olarak gerçekleştirildiğini belirtti.
Yemen, Ben Gurion Havalimanı'nı İHA ile hedef aldı
5 Haz 2025 10:19
News ID: 85853037
Tahran, İRNA - Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı İHA biriminin, iki adet "Yafa" model intihar İHA’sı ile işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde yer alan Lod (Ben Gurion) Havalimanı'nı hedef aldığını duyurdu.
Seri, bu operasyonun, zulme uğrayan Filistin halkına ve mücahitlerine destek amacıyla ve Siyonist rejimin Gazze Şeridi sakinlerine yönelik işlediği suçlara karşı bir tepki olarak gerçekleştirildiğini belirtti.
yorumunuz