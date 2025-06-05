Pezeşkiyan, Filistin ekseninde İslam ümmetinin birliğinin gerekliliğine vurgu yaptı

Cumhurbaşkanlığı Bilgi Portalı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mesud Pezeşkiyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Kurban Bayramı’nın gelişini Türkiye halkı ve hükümetine tebrik etti.



Cumhurbaşkanı, bu samimi görüşmede Kurban Bayramı’nı, birlik, yakınlaşma ve ilahi iradeye teslimiyetin yüce bir sembolü olarak nitelendirdi ve bu büyük bayramın, Yüce Allah huzurunda fedakârlık ve kulluğun tezahürü olarak İslam ümmeti için hayır, bereket ve rahmet kaynağı olmasını temenni etti.

Pezeşkiyan ayrıca, bu mübarek bayramın bereketlerinin, Filistin meselesi ekseninde İslam ümmetinin daha fazla birliğine ve Siyonist rejimin mazlum Gazze halkına yönelik cinayetlerinin sona ermesine vesile olmasını umduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı, İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri mükemmel olarak tanımlayarak, iki ülkenin tarihsel, kültürel ve dini ortaklıklarına vurgu yaptı ve "İran İslam Cumhuriyeti, özellikle Türkiye olmak üzere İslam ülkeleriyle kapsamlı bağların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde etkili ve yapıcı adımlar atmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.



Bu görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı da İran halkı ve hükümetine Kurban Bayramı’nı karşılıklı olarak tebrik ederek, bu büyük bayramın Müslüman milletler arasında barış, huzur ve dayanışmanın güçlendirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Erdoğan, iki ülkenin ortak komiteleri arasındaki aktif iş birliği ve sürekli iletişime değinerek, İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kararlarının tam olarak uygulanmasının Tahran ve Ankara arasındaki ikili ilişkilerin daha da derinleşmesi ve genişlemesine yol açacağına dair umutlarını dile getirdi.