İslami: Hiçbir anlaşma, İran’ın nükleer enerji kullanma hakkını göz ardı edemez

Muhammed İslami, devlet televizyonuna verdiği demeçte, bugün İran’ın nükleer sanayisi hakkında İran İslam Cumhuriyeti Rehberi’nin yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak “Nükleer sanayi; temel, eğitici ve kalkınmayı hızlandırıcı bir endüstridir. Bu sektör, tüm bilimsel ve teknolojik alanlarda varlık göstermekte ve itici güç olarak kalıcı bir etki yaratabilmektedir. Bu sanayinin yokluğu, bir ülkenin bilimsel ve teknolojik kalkınmasını sağlayan motorun yokluğu anlamına gelir.” dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran’ın bu teknolojiye bedel ödeyerek, bu uğurda Siyonistler tarafından suikasta uğrayan gençleriyle ve gösterdiği direnişle ulaştığını vurguladı. İran’ın bu teknolojiyi ne satın aldığını ne de ithal ettiğini belirtti. Yasal haklar çerçevesinde İran halkının bu teknolojiden yararlanma hakkı bulunduğunu söyledi.

İslami ayrıca “Uluslararası anlaşmalar, kurallar ve düzenlemelerin hiçbiri, İran’ın bu hakkını göz ardı edemez, inkâr edemez ve bu yolda ilerlemesine engel olamaz.” diye ekledi