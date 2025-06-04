Gazze'deki şehit sayısı 54.607'ye Y yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde 97 şehidin naaşının Gazze Şeridi'ndeki sağlık merkezlerine getirildiğini, bu kişilerden 2'sinin daha önceki saldırıların kurbanları olduğunu ve naaşlarının enkaz altından çıkarıldığını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, aynı süre zarfında 440 yaralının da Gazze'deki sağlık merkezlerine nakledildiğini vurguladı.

Açıklamaya göre, hâlen çok sayıda şehidin naaşı enkaz altında ve sokaklarda kalmış durumda; yardım ve acil müdahale ekipleri bu kişilere ulaşmakta güçlük çekiyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki şehit ve yaralılarla birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ndeki toplam şehit sayısının 54.607'ye, yaralı sayısının ise 125.341'e çıktığını belirtti.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, 18 Mart tarihinden bu yana işgalci rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarında 4.335 kişinin şehit olduğu, 13.300 kişinin de yaralandığı kaydedildi.