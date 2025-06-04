4 Haz 2025 17:55
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News ID: 85852710
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Gazze'deki şehit sayısı 54.607'ye Y yükseldi

4 Haz 2025 17:55
News ID: 85852710
Gazze'deki şehit sayısı 54.607'ye Y yükseldi

Tahran,RNA- Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde 97 şehidin naaşının sağlık merkezlerine nakledildiğini duyurarak, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgalci rejimin bu bölgeye yönelik saldırılarında şehit sayısının 54.607'ye, yaralı sayısının ise 125.341'e yükseldiğini bildirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde 97 şehidin naaşının Gazze Şeridi'ndeki sağlık merkezlerine getirildiğini, bu kişilerden 2'sinin daha önceki saldırıların kurbanları olduğunu ve naaşlarının enkaz altından çıkarıldığını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, aynı süre zarfında 440 yaralının da Gazze'deki sağlık merkezlerine nakledildiğini vurguladı.

Açıklamaya göre, hâlen çok sayıda şehidin naaşı enkaz altında ve sokaklarda kalmış durumda; yardım ve acil müdahale ekipleri bu kişilere ulaşmakta güçlük çekiyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki şehit ve yaralılarla birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ndeki toplam şehit sayısının 54.607'ye, yaralı sayısının ise 125.341'e çıktığını belirtti.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, 18 Mart tarihinden bu yana işgalci rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarında 4.335 kişinin şehit olduğu, 13.300 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

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