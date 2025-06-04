Irakçi: Zenginleştirme reddedilirse anlaşma olmaz / Vatanseverleri hayal kırıklığına uğratmayacağız

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, X platformunda yaptığı açıklamada İran’ın nükleer ve yerli teknolojilerini savundu. Irakçi, dünya genelinde sadece az sayıda ülkenin nükleer reaktörler için yakıt üretme kapasitesine sahip olduğunu belirterek, bunun nedeninin yüksek maliyetlerin yanı sıra güçlü bir sanayi altyapısı, stratejik bir siyasi vizyon ve gerekli teknik bilgiye sahip insan kaynağı olduğunu ifade etti.

İran’ın bu kabiliyete ulaşmak için büyük bedeller ödediğini hatırlatan Irakçi, bu başarıyı elde edenleri asla hayal kırıklığına uğratmayacaklarını vurguladı ve “Zenginleştirme hakkı reddedilirse anlaşma olmaz; ama nükleer silahların reddi temelinde bir anlaşma mümkündür.” ifadelerini kullandı.