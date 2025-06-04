Umman Sultanı: İran ile üst düzey ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu

Sultan Heysem, İran halkı ve hükümetine bayram tebriklerini iletti; iki ülke arasındaki son görüşmelerden memnuniyet duyduğunu belirterek bu temasların devam etmesini temenni etti. Ayrıca, yakın zamanda Tahran’da iki ülke üst düzey yetkilileri arasında bir görüşme yapılmasını umut ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da bu samimi tebrik ve görüşmeden dolayı teşekkür ederek, Umman halkının bayramını kutladı ve son Maskat ziyaretindeki sıcak karşılamadan dolayı minnettarlığını dile getirdi. Görüşmede iki ülke arasında varılan yapıcı ve verimli anlaşmaların, Sultan’ın desteğiyle kısa sürede uygulanmasını umduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan ayrıca, Sultan Heysem’i resmen Tahran’a davet ederken "Sizi Tahran’da görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.