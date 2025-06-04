4 Haz 2025 16:22
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News ID: 85852663
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Umman Sultanı: İran ile üst düzey ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu

4 Haz 2025 16:22
News ID: 85852663
Umman Sultanı: İran ile üst düzey ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu

Tahran, İRNA- Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Kurban Bayramı dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ve Umman arasındaki özel ve gelişmekte olan ilişkilerin güçlendirilmesini vurguladı.

Sultan Heysem, İran halkı ve hükümetine bayram tebriklerini iletti; iki ülke arasındaki son görüşmelerden memnuniyet duyduğunu belirterek bu temasların devam etmesini temenni etti. Ayrıca, yakın zamanda Tahran’da iki ülke üst düzey yetkilileri arasında bir görüşme yapılmasını umut ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da bu samimi tebrik ve görüşmeden dolayı teşekkür ederek, Umman halkının bayramını kutladı ve son Maskat ziyaretindeki sıcak karşılamadan dolayı minnettarlığını dile getirdi. Görüşmede iki ülke arasında varılan yapıcı ve verimli anlaşmaların, Sultan’ın desteğiyle kısa sürede uygulanmasını umduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan ayrıca, Sultan Heysem’i resmen Tahran’a davet ederken "Sizi Tahran’da görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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