Irakçi: İran, karşılıklı saygı esasında Lübnan’ı desteklemeye hazır

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Lübnan’a gerçekleştirdiği ziyarette Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İran’ın karşılıklı saygıya dayalı olarak, Lübnan’a ekonomik ve siyasi alanlarda destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Bakan Irakçi, Beyrut’ta Lübnanlı yetkililerle temaslarda bulunurken, görüşmede İran’ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Emani de hazır bulundu.