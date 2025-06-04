Türk Bisikletçi Tebriz'de hayatını kaybetti

Maksudi, turun Ser'in – Tebriz etabında Türkiye ve Iraklı bisikletçilerin çarpışarak yere düştüğünü ve her iki sporcunun da derhal hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Ancak Türk bisikletçi Mustafa Ayyorkun, aldığı ağır yaralar nedeniyle bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Maksudi ayrıca, kaza anından itibaren Sportoto Takımı’nın sorumlusunun sporcuya refakat ettiğini, bisiklet turlarında bu tür kazaların yarışın kritik anlarında yaşanmasının olağan olduğunu kaydetti.

İran Bisiklet Federasyonu Başkanı Rasul Esedi de haberi doğrulayarak

“İlk andan itibaren süreci yakından takip ettik. Şu anda da Türkiye’nin İran Konsolosluğu yetkilileri ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanıyla birlikte hastanedeyiz. Sporcunun naaşının ülkesine nakli için gerekli işlemleri başlattık.” dedi.

Doğu Azerbaycan Spor ve Gençlik Müdürlüğü, Mustafa Ayyorkun'un ailesine, Türkiye bisiklet camiasına ve sevenlerine başsağlığı diledi.