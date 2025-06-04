4 Haz 2025 14:25
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News ID: 85852584
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Irakçi: Amacımız ve umudumuz, İran ile Lübnan arasındaki tarihi ilişkilerde yeni bir sayfa açmaktır

4 Haz 2025 14:25
News ID: 85852584
Irakçi: Amacımız ve umudumuz, İran ile Lübnan arasındaki tarihi ilişkilerde yeni bir sayfa açmaktır

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanı, Lübnanlı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerin sonunda yaptığı açıklamada, İran’ın amacının ve umudunun, Lübnan ile olan tarihi ilişkilerde yeni bir dönemi başlatmak olduğunu belirtti ve İran’ın, Lübnan’ın bağımsızlığını, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklediğini vurguladı.

Bakan Irakçi ayrıca “Amacımız ve umudumuz, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde şekillenen bu tarihi ilişkilerde yeni bir sayfa açmaktır.” dedi.

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