Kalibaf: Küresel istikbar, bağımsız ülkelere baskı uygulamaya çalışıyor

Muhammed Bakır Kalibaf, BRICS Parlamento Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere çıktığı Latin Amerika turu kapsamında, Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel ile Havana’da yaptığı görüşmede "Bugünün dünyasında, Amerika’nın tek taraflı eylemleri tüm ülkelere yöneliktir ve ülkeler bağımsızlıklarını ve özgürlüklerini korumak için buna karşı durmalıdır." ifadelerini kullandı.

İslami Şura Meclisi Başkanı sözlerine " Amerikalılar, Siyonist rejimin suçlarına destek vermektedir. Amerika’nın zulmüne uğrayan ülkeler olarak bugün birbirimizin yanında durmalıyız." şeklinde devam etti.

Yasama Organı Başkanı ayrıca "Bugün ekonomik meseleler, siyasi ve güvenlik meselelerinin önüne geçmiştir ve küresel istikbar, yaptırımlar ve medyada yürütülen bilişsel operasyonlarla bağımsız ülkeleri baskı altına almaya çalışmaktadır." açıklamasında bulundu.

Küba Cumhurbaşkanı Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez de, İran Meclis Başkanı ve beraberindeki parlamento heyetiyle yaptığı görüşmede "İran’ın merhum Cumhurbaşkanı Şehit Reisi, 2023 yılında Küba’yı ziyaret etti, ben de aynı yıl İran’a seyahat ettim. Ertesi yıl başbakanımız İran’a gitti. Bu ziyaretlerin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğine inanıyoruz.

Küba Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle tamamladı: Her iki ülkenin de emperyalist yaptırımlara maruz kalmış olması nedeniyle bu görüşmeler son derece önemli ve gereklidir." ifadelerini kullandı.