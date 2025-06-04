İran Dışişleri Bakanı, şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın ailesini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Hizbullah’ın merhum Genel Sekreteri şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın ailesiyle bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Ayrıca şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın kabri başında saygı duruşunda bulunan Irakçi, "Seyyid Hasan’ın şehadeti, direnişin gücünü artıracaktır. Direniş yaşıyor çünkü şehitler yaşıyor. Seyyid Hasan Nasrallah yaşıyor. Eminim ki şehit Nasrallah’ın kanı, hayattaki etkisinden bile daha güçlü bir şekilde direnişin ilerlemesine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Irakçi ayrıca "İslam Devrimi’nin büyük lideri ve İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu İmam Humeyni bize kanın kılıca galip geldiğini öğretti ve ben eminim ki nihai zafer, Lübnan halkının ve direnişin olacaktır. Siyonist rejimin yenilgisi kaçınılmaz bir gerçektir." diye ekledi.