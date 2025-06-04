Pezeşkiyan: Eğer İmam’ın sözlerine uyarsak, hiçbir güç bize boyun eğdiremez

İmam Humeyni’nin (ra) vefat yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende, İmam’ın davranışları, yaşam tarzı ve sözleriyle bizi izzet ve onura yönlendirdiğini, İran’a özgüven kazandırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan "İmam’ın sloganı “Yapabiliriz” idi ve hiçbir zulüm ve haksızlık karşısında boyun eğmeyeceğimizi söylüyordu." diye ekledi.

Pezeşkiyan, merhum İmam Humeyni’nin halkın ve tüm Müslümanların birlik ve dayanışmasına yaptığı vurguyu hatırlatarak "Başarımızın sırrı birlik, beraberlik ve ayrılık ile anlaşmazlıklardan uzak durmaktır. Müslümanların birliği ve dayanışması düşmanları başarısız kılacaktır. Eğer Müslüman ülkeler birleşirse, İsrail hiçbir halt edemez." dedi.

Cumhurbaşkanı sözlerine "Sizler, uzaktan İmam’ı anmak için buraya geldiniz. Biz de İmam’la bir kez daha sözleşiyoruz ki İran İslam Devrimi’nin yolunu sürdürelim ve bu yolu asla unutmayalım." diye devam etti.

Pezeşkiyan, Emirü’l-Müminin Hazreti Ali’nin (a.s) “Kur’an’a uymakta başkaları sizden öne geçmesin” sözlerine dikkat çekerek İmam Humeyni’nin vasiyetnamesinden bazı bölümlere atıfla "Tiranlık döneminde Kur’an’la öyle bir şey yaptılar ki, Kur’an sadece mezarlıklarda ve tiranlık toplantılarında kullanılır hale geldi. Oysa Kur’an, insanı şeytanların ve tiranların şerrinden kurtaracak bir kitaptı. Raflara kaldırıldı. Kur’an, insanı adalete yönlendirir. Müslümanlara rehberlik etmesi gereken bu kitap, ayrılık ve fitne aracı haline geldi veya tamamen sahneden silindi." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan konuşmasının devamında "Bizim inandığımız İslam, adalet, hakkaniyet ve insaf dinidir. Reddedilmesi gereken şey, şeytani, diktatör ve zalim yönetimlerdir. İmam Humeyni, hükümet ve meclise, halka –özellikle de yoksul ve mazlumlara– hizmette kusur etmemelerini tavsiye ediyor; çünkü onlar bizim gözbebeğimiz ve İslam Cumhuriyeti’nin nimetidirler." ifadelerini kaydetti.

Pezeşkiyan konuşmasının devamında ayrıca "Bugün Amerika, İsrail ve onların tüm işbirlikçileri ve satılmışları, ülkemizde ayrılık ve anlaşmazlık yaratmaya çalışıyorlar ki kendi planladıkları operasyonları burada uygulayabilsinler." dedi.

Cumhurbaşkanı sözlerine "Bizim içimizdeki birlik ve beraberlik, onların ülkemize saldırma iştahını kursaklarında bırakacak ve pis niyetlerini boşa çıkaracaktır. Birlik ve beraberliğimiz, onları diz çöktürecektir. Eğer İslam ülkeleri kendi aralarında birlik ve dayanışma içinde olursa, sınırlı nüfusa sahip İsrail hiçbir halt edemez. Amerika bizim bölgemize gelmiş, İsrail’i her türlü yıkıcı silahla donatmış, sonra da İslam ülkelerine İran’ın tehdit olduğu propagandasını yapıyor. Amerika, Müslüman ülkelere füze, silah ve bomba veriyor ki birbirleriyle kavga etsinler, birbirlerine tehdit haline gelsinler ve sonra da İsrail’i bölgenin güvenlik sağlayıcısı gibi göstersin." diye ekledi.

Cumhurbaşkanı, nükleer konusuna da değinirken "Nükleer haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz ve düşman, tehditle ya da kandırmayla Müslümanları ve İslam ülkelerini, bilim, bilgi ve yaratıcılık sahibi olma gibi meşru haklarından mahrum edebileceğini ancak rüyasında görebilir." dedi.