Ayetullah Hameney: İran İslam Devrimi, Batı dünyasını şaşırttı

Başkent Tahran’daki İmam Humeyni Türbesi’nde gerçekleştirlen İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni’nin vefatının 36. yıldönümü törenine devlet yetkilileri, üst düzey askeri ve sivil yöneticiler ile büyük bir halk kitlesi katıldı.

Törende konuşma yapan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney'in konuşmasından önemli başlıklar:

“İmam Humeyni’nin etkisi hâlâ hissediliyor”

Konuşmasında İmam Humeyni’nin tarihi rolüne dikkat çeken Ayetullah Hamaney “Vefatının üzerinden otuz yılı aşkın süre geçmesine rağmen onun etkisi hâlâ dünyada açıkça hissediliyor. Amerika’nın küresel konumundaki ciddi zayıflama ve siyonizme karşı artan nefret, bu büyük devrimin sonuçlarıdır” ifadelerini kullandı.

“Batı değerlerinden uzaklaşma süreci hızlandı”

İslam İnkılabı Lideri, günümüzde Batı toplumlarında, Batı değerlerinden uzaklaşma yönünde belirgin bir eğilim olduğunu kaydederek “İmam Humeyni bu yönelimi başlatan bir devrimin mimarıdır” dedi.

“Amerika ve Siyonistler böyle bir ihtimali düşünmemişti”

Devrimin başlangıç sürecine de değinen Ayetullah Hamaney “Ne Amerikalılar ne de Siyonistler, yıllarca İran üzerinde tam kontrol sahibi oldukları hâlde, bu devrimin onları ülkeden çıkarabileceğini ve dengelerini bozabileceğini tahmin etmiyordu” değerlendirmesinde bulundu.

“ İslam Devrimi kadar çok komploya maruz kalan bir hareket yok”

Ayetullah Hamaney, İran İslam Devrimi'nin bugüne dek benzeri görülmemiş sayıda iç ve dış tehdide ve komploya maruz kaldığını belirterek, “Bu kadar çok yönlü ve yoğun saldırıya uğrayan başka bir devrim dünya tarihinde neredeyse yoktur” dedi.

Direniş, düşmanın iradesine boyun eğmemektir

Ayetullah Seyyid Ali Hameney, gerçek direnişin büyük güçlerin iradesine boyun eğmemek anlamına geldiğini belirtti ve “Eğer bir kişi bir şeye inanıyorsa, onun gerekli ya da yasak olduğuna kanaat getirmişse, düşmanın baskılarına ve dayatmalarına rağmen kendi inancına göre hareket etmelidir” dedi.

"Ulusal bağımsızlık, güçlü savunma kapasitesiyle mümkündür"

Ayetullah Hamaney, ulusal bağımsızlığın yalnızca siyasi duruşla sınırlı olmadığını vurgulayarak “Ulusal bağımsızlığın bir diğer temel ilkesi, ülkenin savunma gücünün geliştirilmesidir” açıklamasında bulundu.

“İran, tam nükleer yakıt döngüsüne ulaşmayı başardı”

Konuşmasında İran’ın nükleer alandaki ilerlemelerine de değinen Lider, İran’ın büyük çabalar sonucu tam bir nükleer yakıt döngüsüne sahip olduğunu belirtti.

“Nükleer enerji sadece elektrik üretimi için değildir”

Ayetullah Hamaney, nükleer sanayinin yalnızca enerji üretimiyle sınırlı olmadığını vurgulayarak “Nükleer endüstri bir ana sanayidir. Birçok bilimsel alan bu sektörden doğrudan etkilenmektedir” ifadelerini kullandı.

"Uranyum zenginleştirme nükleer meselenin kilit noktasıdır"

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameney, uranyum zenginleştirmenin nükleer meseledeki temel unsur olduğunu belirterek “Düşmanlar da zenginleştirme konusuna odaklanmış durumdadır” dedi.

“2000’li yıllarda %20 yakıt için ABD’nin güvenilmezliğini yaşadık”

Ayetullah Hamaney, 2000’li yıllarda %20 oranında nükleer yakıt tedarikinde ABD’nin güvenilmez olduğunu tecrübe ettiklerini ifade etti.

“Amerika’nın talebi, İran’ın nükleer sanayiye sahip olmaması ve ona bağımlı kalmanızdır”

Lider, Amerika’nın asıl amacının İran’ın nükleer endüstrisinden mahrum bırakılması olduğunu vurgulayarak “Amerika’nın bu konudaki boş söylemlerine cevabımız nettir; bu konuda hiçbir şey yapamazlar” diye konuştu.

“İran’ın zenginleştirme yapıp yapmaması Amerika’yı ilgilendirmez”

Ayetullah Hameney ayrıca, “İran’ın zenginleştirme yapıp yapmaması Amerika’nın işi değildir. Amerika’nın bu konuda müdahale etmeye hakkı yoktur” diye ekledi.

"Siyonist rejim katliamı zirve noktasında zulümdür, ABD suç ortaklığı yapmaktadır"

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameney, Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik katliamını, yiyecek dağıtım merkezine doğrudan ateş açılmasıyla en üst düzeyde zalimlik ve kötülük olarak nitelendirdi. Hamenei, Amerika’nın bu suçta ortak olduğunu belirterek, “Amerika bölgeden çıkarılmalıdır” dedi.

"İslam devletlerine uyarı: Sessizlik artık kabul edilemez"

Lider, İslam ülkelerinin Filistin meselesinde önemli bir sorumluluğu olduğunu vurgulayarak “Bugün taviz, çekingenlik ve tarafsızlık zamanı değildir; sessiz kalmak artık kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Siyonist rejimi destekleyen İslam devletlerine sert uyarı

Lider, “Eğer herhangi bir İslam devleti, herhangi bir şekilde Siyonist rejimi desteklerse, bunun alnına sonsuz bir utanç olarak kazınacağını bilmeli” diye konuştu.

"Devletler Siyonist rejime güvenerek güvenlik sağlayamaz"

İslam Devrimi Lideri Hameney, devletlere seslenerek, Siyonist rejime dayanarak hiçbir devletin güvenlik sağlayamayacağını belirtti ve “İlahi hüküm gereği bu rejim çökmektedir ve inşallah uzun sürmeyecek” diye ekledi.