Cumhurbaşkanı, İran’ın Asya-Pasifik Akreditasyon İşbirliği Birliği’ne (APAC) üyeliğini tebliğ etti

Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Merkezi’nden edinilen bilgiye göre, Mesud Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti Anayasası’nın 123. maddesini uygulayarak, 15 Nisan 2025 tarihli Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen ve 14 Mayıs 2025 tarihinde Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanan “İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti’nin Asya-Pasifik Akreditasyon İşbirliği Birliği’ne (APAC) Üyeliği Hakkında Kanun”u yürürlüğe koymak üzere Dışişleri Bakanlığı ve İran Ulusal Standartlar Kurumu’na bildirdi.