Irakçi: İran İslam Cumhuriyeti, Lübnan’daki birlikten desteklemektedir

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bugün Beyrut’ta Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ile bir araya geldi. Görüşmede, iki taraf ikili, bölgesel ve uluslararası önemli meseleleri ele aldı.

Seyyid Abbas Irakçi, düzenlediği basın toplantısında Lübnan’ın yeni cumhurbaşkanı ve diğer yetkililerinin İran ile ilişkileri geliştirme yönündeki iradesine dikkat çekerek "İnşallah iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirme yolunda ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti’nin Lübnan’da diyalog, birlik ve ulusal uzlaşıyı desteklediğini vurgulayarak, “Lübnan’daki tüm gruplar, etnik yapılar ve mezheplerin ortak kararıyla alınan her türlü kararı destekleyeceğiz” dedi.