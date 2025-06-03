Pezeşkiyan: Farklı ülkelerle iş birliğinin genişletilmesi, İran’ı sarsıntılara karşı dirençli kılar

Mesud Pezeşkiyan, bugün söz konusu ülkelere atanmış yeni büyükelçilerin uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, İran’ın bu ülkelerle ilişkilerinin olumlu bir şekilde ilerlediğine işaret ederek “Çin ve İran, ilişkilerini geliştirmek için çok uygun kapasitelere sahiptir. Azerbaycan Cumhuriyeti ile de son seyahatimden sonra ilişkilerde olumlu bir sıçrama yaşandı” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle ilişkiler konusunda dış politika danışma oturumlarında çeşitli konuların ele alındığını, bu bölgelerle ilişkilerin karşılıklı menfaatler ve mevcut potansiyeller temelinde planlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı, büyükelçilerden görev yaptıkları ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı fırsat ve potansiyellere dair hızlı ve kesin bir değerlendirme sunmalarını istedi. Bu doğrultuda, karşılıklı menfaatleri gözeterek doğru bir planlama yapılabileceğini vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca büyükelçilerden, görev yaptıkları ülkelerde İranlı özel şirketlerin faaliyet alanlarını tespit edip bu faaliyetleri desteklemeyi ana görevlerinden biri olarak görmelerini istedi.

Çin Büyükelçisi Rahmani Fazli, Azerbaycan Büyükelçisi Demirçilo, Fildişi Sahili Büyükelçisi Miguni, Meksika Büyükelçisi Pesendide, Küba Büyükelçisi Naderi ve Uruguay Büyükelçisi Beni Esed de toplantıda görev yerleriyle ilişkileri geliştirme planlarına dair açıklamalarda bulundu.