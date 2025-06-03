Pezeşkiyan: İran müzakereleri memnuniyetle karşılamıştır ve karşılamaktadır, ancak zorbalık müzakere kuralına uymaz

Mesud Pezeşkiyan bugün, Yeni Zelanda'nın yeni büyükelçisi Sayın "Bethany Madden"ın güven mektubunu alma töreninde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesini kolaylaştıracak her türlü eyleme hazır olduklarını belirterek, büyükelçinin İran-ABD müzakerelerinin sonuç vermesi yönündeki temennilerine yanıt olarak, İran'ın müzakereleri her zaman olumlu karşıladığını vurguladı ve "Ancak müzakere, hiçbir tarafın zorbalık yapma veya taleplerini dayatma niyetinde olmaması gerektiği temeline dayanır." dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca "Eğer bölgede bir rejim, güçlü ülkelerin desteğiyle her türlü suçu işlerse ve ardından başkaları güvenlik ve huzurun bozucusu olarak tanıtılmak istenirse, bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Gelişim ve ilerleme yollarının diğer ülkelere kapatılmaya çalışılması ve ardından bu tek taraflı ilerleme sonuçlarıyla diğer ülkelere zorbalık yapılması adil, mantıklı ve kabul edilebilir midir?" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı sözlerine "İran İslam Cumhuriyeti defalarca nükleer silah yapma peşinde olmadığını açıklamış ve bu iddiasını kanıtlamak için her türlü işbirliğine açık olduğunu göstermiştir." şeklinde devam etti.

Yeni Zelanda’nın yeni büyükelçisi ise, Tahran’daki görev süresi boyunca kendisine gösterilen samimi ve dostane tutumdan dolayı teşekkür ederek, iki ülke ilişkilerini güçlendirme konusunda etkili ve yapıcı bir rol oynamayı umduğunu ve buna dair güçlü bir motivasyonu olduğunu ifade etti.

Bethany Madden, ülkesinin Gazze'deki vahim durumla ilgili kaygılarını dile getirerek, Yeni Zelanda’nın defalarca Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunduğunu ve bu bölgeye tıbbi ve gıda yardımlarının gönderilmesinin engellenmesine ilişkin endişesini dile getirdiğini belirtti.