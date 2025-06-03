Irakçi: İran için Lübnan’ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü özel bir öneme sahiptir

Seyyid Abbas Irakçi, bugün sabah saatlerinde Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’na varışında düzenlediği basın toplantısında, ziyaretinin amacının Lübnanlı yetkililer ve halkla görüşmek olduğunu ifade etti. Direniş Bayramı ve Kurban Bayramı’nı da kutlayan Irakçi, “İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında öncelik komşular, Batı Asya bölgesi ve bu bölgedeki dostlarımızdır. Bu ziyaretim Kahire’ye yaptığım bölgesel turun bir devamıdır. Mısır’da gerçekleştirdiğim çok iyi görüşmelerin ardından bugün Lübnan’da üst düzey yetkililerle görüşeceğim” dedi.

Dışişleri Bakanı, İran ile Lübnan arasındaki ilişkilerin uzun geçmişe dayanan, daima dostane ve karşılıklı saygıya dayalı olduğunu vurgulayarak “Bu ilişkileri karşılıklı saygı ve ortak menfaatler temelinde sürdürmeye kararlıyız. Lübnan’ın bağımsızlığı ve egemenliği ile toprak bütünlüğünün korunması, hem bizim hem de bölge için son derece önemlidir. İran, Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her zaman desteklemiştir ve Siyonist rejimin işgalciliğine karşı da destek vermeye devam edecektir.” açıklamasında bulundu.

Irakçi sözlerine ayrıca “Bu destek, dost bir ülkenin Lübnan’daki dostlarına olan desteğidir; asla Lübnan’ın iç işlerine müdahale anlamına gelmez. Bölgede hiçbir ülkenin diğer ülkelerin iç işlerine karışma hakkı yoktur.” diye ekledi.