Kalibaf, Venezuela Devlet Başkanı ile görüştü

Muhammed Bakır Kalibaf, BRICS Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gerçekleştirdiği Latin Amerika turu kapsamında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi ve ikili ilişkiler ile iki ülke arasındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

BRICS'in 11. Parlamenter Forumu, Brezilya Federal Senatosu Temsilciler Meclisi'nin ev sahipliğinde, 3-5 Haziran 2025 tarihleri arasında Brezilya’nın başkenti Brasília’da “Daha kapsayıcı ve sürdürülebilir küresel yönetişimde BRICS parlamentolarının rolü” temasıyla düzenleniyor.

İran İslam Cumhuriyeti Parlamento heyeti, Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığında bu foruma katılıyor.