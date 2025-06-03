Bekaî: Küçük Tunb, Büyük Tunb ve Ebu Musa Adaları İran toprağının ayrılmaz bir parçasıdır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları'nın 64. toplantısının sonuç bildirgesinde İran’a ait üç ada olan Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa hakkında yer alan iddiaları reddetti.

Bekaî, söz konusu bildiride İran’ın bu adalarda yetkili mercileri tarafından alınan karar ve uygulamalara yönelik müdahaleci ifadeleri kabul etmediğini belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti, egemenlik haklarını kullanma çerçevesinde, söz konusu üç adanın kara, deniz ve hava sahasında ülke güvenliği ve çıkarlarını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü her türlü adımı atacaktır." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, İran’ın bu üç adaya ilişkin gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin, İran toprakları üzerindeki ulusal egemenlik ve yetki haklarına tamamen uygun olduğunu vurgulayarak, bildiride adalara yönelik yerleşim faaliyetleri, sivil ve askeri yetkililerin ziyaretleri ve askeri tatbikatların eleştirilmesini, İran’ın iç işlerine müdahale olarak değerlendirdiklerini ve reddettiklerini ifade etti.

Bekaî, "Ne yazık ki Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri bir kez daha tarihi ve coğrafi gerçekleri göz ardı ederek bu temelsiz iddiaları tekrar etmiştir. Bu tür girişimler, İran İslam Cumhuriyeti’nin Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa üzerindeki kesin ve etkin egemenliğini zedelememekle birlikte, ülkelerin egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını öngören uluslararası hukuk ilkeleriyle de çelişmektedir." dedi.

Son olarak Bekaî, "Küçük Tunb, Büyük Tunb ve Ebu Musa adaları İran topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Körfez İşbirliği Konseyi’nden, İran’ın toprak bütünlüğüne karşı temelsiz iddialarda bulunmak yerine, bölge halklarının ortak çıkarlarını dikkate alarak daha yapıcı bir yaklaşım benimsemesi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.