Irakçi: İran ile Mısır arasındaki siyasi iş birliği seviyesi ve güven eşi benzeri görülmemiş düzeyde

Seyyid Abbas Irakçi, Arapça olarak yayımladığı bir tweet'te "Bir kez daha Kahire’de olmaktan mutluyum. Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile çok önemli görüşmeler gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

Irakçi sözlerinin devamında "Uzun yılların ardından İran ile Mısır diplomasisi yeni bir aşamaya girmiştir. İki ülke arasındaki siyasi etkileşim ve iş birliği seviyesi, daha da önemlisi karşılıklı güven ve itimat düzeyi tarihte görülmemiş düzeydedir." ifadelerine yer verdi.

Irakçi ayrıca "Bölgenin iki etkili gücü olarak ve kadim kültür ve medeniyetlere sahip ülkeler olarak İran ve Mısır, bölgesel barış, istikrar ve huzurun korunması konusunda ortak bir sorumluluğa sahiptir." diye ekledi.