Irakçi: İran milletinin haklarını elde etmek amacıyla müzakerelere devam edeceğiz

Mısır’daki yetkililerle görüşmek üzere Kahire’ye giden Seyyid Abbas Irakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısında konuştu. İran ve Mısır’ın bölgede iki büyük ülke olduğunu, uzun bir tarihe ve köklü bir medeniyete sahip olduklarını belirten Irakçi, bu iki ülkenin bölgede barış, güvenlik, kalkınma ve ilerlemenin sağlanmasında önemli rol oynadıklarını vurguladı.

Irakçi "Bu, iki ülke yetkililerinin ilişkileri geliştirme, siyasi istişareleri artırma ve her alanda ekonomik ve siyasi iş birliği kurma yönündeki iradesini göstermektedir. Her iki ülkenin de bu konuda ortak bir kararlılığı olduğu açıktır. Biz, İran olarak bu ilişkileri geliştirmekte kararlıyız. Ayrıca mevcut zorlukların ortadan kaldırılması hakkında da konuştuk. Şu anda iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Mevcut bazı engeller de yakında tamamen ortadan kalkacaktır." diye ekledi.

Bu gelişmelerin önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşebileceğini söyleyen Irakçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişme yolunun her zamankinden daha fazla açık olduğunu yineledi. Siyasi istişarelerin düzenli ve kesintisiz biçimde sürdürülmesi, ticaret hacminin artırılması, karşılıklı turizmin başlatılması ve yaygınlaştırılması konularında da anlaşma sağlandığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı, Mısırlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede bölgesel meseleler ve Filistin konusunun da ele alındığını belirtti ve İsrail rejiminin işlediği suçlara karşı durulması ve Gazze halkının haklarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan, Gazze’de ateşkesin sağlanması için çaba harcayan Mısır ve Katar’a teşekkür etti. İran’ın Gazze Şeridi’nde acil ve kalıcı bir ateşkesi desteklediğini belirtti.

ABD'nin sunduğu teklife İran’ın cevabı, ülkenin duruşu, ilkeleri ve çıkarlarına dayalı olacak

Dışişleri Bakanı, ABD’nin önerdiği plan hakkında da konuşarak, bu önerinin unsurlarına kısa süre içinde uygun bir yanıt verileceğini söyledi. Bu yanıtın İran’ın tutumuna, ilkelerine ve çıkarlarına dayanacağını ve halkın haklarını koruyacağını vurguladı. İran’ın zenginleştirme hakkına saygı gösterilmeden hiçbir anlaşmanın mümkün olmadığını belirtti.

"Snapback" (tetik mekanizması) konusuna değinen Irakçi, Avrupa ülkelerinin bu hataya düşmemesi temennisinde bulunarak, bunun yanlış bir politika olacağını ve mevcut krizleri artıracağını söyledi. Diplomasi yoluyla daha iyi çözümlere ulaşmanın ve yeni krizleri önlemenin mümkün olduğuna inandığını dile getirdi.

Basın toplantısında İsrail rejiminin tehditlerine de yanıt veren Irakçi, "Bence böyle bir hata yapmazlar, çünkü bundan en çok zarar görecek taraf İsrail olacaktır" dedi.

Gazze’de derhal ve kalıcı bir ateşkes istiyoruz

Mısır ve Katar’ın Gazze’de ateşkes sağlama çabalarına teşekkür ettiklerini söyleyen Irakçi, İran’ın kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesi desteklediğini ifade etti. Gazze halkı tarafından kabul gören her ateşkesi desteklediklerini belirterek, umarız ki ateşkes hızlı bir şekilde sağlanır, kalıcı olur ve devam eder. Ayrıca esir değişimi gerçekleşir ve insani yardımlar Gazze halkına ulaşır dedi.

Nükleer faaliyetlerimizde gizlenecek bir şey yok

İran’ın ABD ile dolaylı yürüttüğü görüşmelere de değinen Dışişleri Bakanı, İran’ın tamamen barışçıl bir nükleer programa sahip olduğunu ve bu konuda hiçbir şüphe olmadığını vurguladı. Bu güveni tüm taraflara aktarmaya hazır olduklarını, programda gizli hiçbir şey olmadığını, her şeyin şeffaf ve yasal olduğunu belirtti. Uranyum zenginleştirmenin de bu çerçevede yürütüldüğünü söyledi.r

Bu bilimsel başarının İranlı bilim insanlarının çabalarıyla elde edildiğini, bu uğurda hayatını kaybeden bilim şehitlerinin bu yolun ne kadar kutsal ve pahalıya mal olduğunu gösterdiğini ifade etti ve "İran halkı bu hakkı uluslararası hukuk ve NPT çerçevesinde kazanmıştır ve bu haktan vazgeçmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İran’a yönelik adaletsiz yaptırımlar kabul edilemez

İran’ın nükleer programının barışçıl olduğuna dair yeterli ve açık garantiler verdiğini belirten Bakan Irakçi, bu nedenle İran halkına uygulanan haksız yaptırımların kabul edilemez olduğunu ve derhal kaldırılması gerektiğini vurguladı. Mısır’a nükleer müzakerelere verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve bu görüşmelerin devam edeceğini, İran heyetlerinin bölge ülkeleriyle temaslarını sürdüreceğini söyledi.

İran, Batı Asya'nın nükleer silahlardan arındırılması fikrinin öncüsüdür

İran’ın, Mısır ile birlikte Batı Asya'nın nükleer silahlardan arındırılmış bir bölgeye dönüşmesi için öncülük ettiğini belirten Irakçi, bu alanda uluslararası düzeyde birçok öneride bulunduklarını ve bu hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Batı, İsrail’in suçlarını görmezden geliyor ve İran’ın haklarını gasp etmeye çalışıyor

İran Dışişleri Bakanı, nükleer silaha sahip olan ve bu silahları açıkça tehdit unsuru olarak kullanan tek tarafın İsrail rejimi olduğunu hatırlattı. Gazze savaşında İsrail yetkililerinin nükleer silah kullanma tehdidinde bulunduğunu, Batı'nın ise buna göz yumduğunu söyledi. Buna karşılık İran’a baskı yapıldığını belirten Irakçi, İran’ın barışçıl nükleer programı olmasına rağmen, Batı’nın İran’ı bilimsel gelişmeden mahrum bırakmaya çalıştığını ifade etti. Bu çifte standarda rağmen İran, müzakerelere devam ederek halkının haklarını savunmayı sürdürecektir dedi.

İran’ın dini liderinin nükleer silahların haram olduğuna dair verdiği fetvanın temel ilke olduğunu belirten Irakçi, bu fetvanın sadece bir söz olmadığını, fiilen de uygulandığını ve İran’ın buna tamamen bağlı kaldığını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bağımsız kalmalı ve bazı ülkelerin tuzağına düşmemeli

Irakçi, Kahire’de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi ile yaptığı görüşmeye de değindi. Grossi’nin başka bir görev için Kahire’de olduğunu, ancak İran dosyasının son gelişmelerini ele aldıklarını söyledi. Ajansın Batı’nın baskılarına boyun eğmemesi gerektiğini, bazı ülkelerin Ajansı İran’a karşı baskı aracı olarak kullanmak istediklerini ve Ajans’ın bu tuzağa düşmemesi gerektiğini vurguladı.