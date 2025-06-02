2 Haz 2025 16:25
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News ID: 85850836
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genet Direktörü, Irakçi ile görüştü

2 Haz 2025 16:25
News ID: 85850836
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genet Direktörü, Irakçi ile görüştü

Tahran, İRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü, İran Dışişleri Bakanı ile bir araya gelerek İran ile Ajans arasındaki iş birliğinin en önemli konularını görüştü.

Rafael Grossi, UAEA Genel Direktörü, bugün öğle saatlerinde Seyyid Abbas Irakçi’nin Mısır’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, İran Dışişleri Bakanı ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi ve görüşmelerde bulundu.

Grossi, bu görüşmeyle ilgili X platformunda “Kahire’de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin ve İran Dışişleri Bakanı ile zamanında bir görüşme gerçekleştirdik. Bölgesel zorluklara yönelik barışçıl ve diplomatik çözümleri desteklemedeki yapıcı rolü nedeniyle Mısır’a minnettarız.” ifadelerini kullandı.

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